“Me agarré a trompadas con los tres”, Córdoba recordó la pelea que tuvo en la Selección Colombia

Óscar Córdoba es un referente del arco en la Selección Colombia, considerado uno de los mejores de nuestra historia en ese puesto y algo que muchos no sabían es que en un entrenamiento se fue a los puños con tres compañeros de plantel.

PUBLICIDAD

El ahora panelista del canal ESPN tuvo una entrevista reciente con el medio Tropicana en donde habló de esta situación que lo marcó.

Vea acá: Nacional creó su muro de las leyendas que inauguró con cinco ídolos

Recomendados

Todo se dio en medio de un entrenamiento de arqueros en el que compartía escenario con Pedro Zape, Miguel Calero y Faryd Mondragón.

Óscar Córdoba se fue a los puños con Mondragón y Calero

La situación se dio en un trabajo de juego aéreo junto a los otros porteros de la Tricolor en el que se fue calentando el ambiente, hasta que le sacaron el mal genio a él.

“El primer centro que tiran salgo a puñetear y gané; el segundo, salgo a puñetear y me agarra, no sé si Miguel Calero o Faryd Mondragón, y me tira al piso, me hicieron el gol y dijeron que pasaba a tapar Miguel. Yo reclamé que fue falta y dijeron que no”, contextualizó.

Vea también: “No puede ser tan desagradecido y tan desleal”, se filtraron las verdaderas aspiraciones de Fernando Jaramillo

“Era metegol tapa y en la segunda jugada hice el gol y volví al arco”, hasta allí todo normal, pero “en la tercera jugada volví al arco, me meten otro empujón y gol. Yo dije, pero qué pasó y ‘no, vale’”.

Allí “se fue calentando el parche hasta que en una jugada me levanté, los rematé a todos y les dije, ‘bueno, quién es el que sigue porque nos vamos a agarrar aquí todos a trompadas”.

“Los tres se tiraron al piso y estaban buscando eso, esa llama que se necesita, de que nadie me la podía montar. Eso es lo que estaba buscando Pedro (Zape), que tuviera carácter en el arco. Entonces, me agarré a trompadas con los tres”, contó entre risas.

Así, Óscar Córdoba recordó la anécdota poco conocida de cuando se terminó dando puños con Faryd Mondragón, Miguel Calero y Pedro Antonio Zape en plena práctica de la Selección Colombia.