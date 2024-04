“No puede ser tan desagradecido y tan desleal”, a Vélez le filtraron las supuestas intenciones de Jaramillo

Una inesperada filtración reveló el periodista Carlos Antonio Vélez sobre el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, que estaría buscando “moverle el butaco” al propio Ramón Jesurún como presidente de al Federación Colombiana de Fútbol.

Por estos días se había conocido que los representantes de los 36 clubes habían sido invitados a la ciudad de Santa Marta para reunirse y hablar de temas no oficiales.

Pues resulta, según le contaron al reconocido analista, que esta invitación tuvo unos fines proselitistas en los que Fernando Jaramillo estaría buscando adeptos para ir por la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol.

Presidente de la Dimayor estaría buscando sacar a Ramón Jesurún

De entrada, Vélez puso en contexto la situación en la que a los presidentes de los equipos los atendieron como reyes en la invitación.

“La Dimayor le ha hecho un homenaje a Rafael Pombo con su francachela y comelona en Santa Marta, en medio de la ‘tristeza’ de los comensales. Han ido a un hotel espectacular con una atención maravillosa y anoche una atendida de padre, madre y señor mío de la que muchos no se han levantado donde don Eduardo Dávila y la gente del Unión Magdalena”, contó.

Eso sí, “No fueron 13. Medellín, Jaguares, Santa Fe, Tolima, Junior, Barranquilla, Envigado, Águilas, Once Caldas, Chicó, Atlético, Patriotas y Pasto, no asistieron. De los que fueron, varios me han dicho que no es que todos respaldan a Jaramillo, pero fueron a ver y a oír”.

“Me han dicho algo que me resisto a creerlo. Me dicen que está en campaña Jaramillo. Que el doctor Jaramillo quiere moverle el butaco a Ramón Jesurún y lo que él quiere es eso” — Carlos Antonio Vélez

Y posteriormente vino la revelación: “Me han dicho algo que me resisto a creerlo. Me dicen que está en campaña Jaramillo. Que el doctor Jaramillo quiere moverle el butaco a Ramón Jesurún y lo que él quiere es eso”.

“Las malas lenguas ponen a circular eso, que está haciendo campaña. Entonces se le acerca uno de los chicos que tiene 4 descensos y 4 ascenso. ‘Él le dice, tranquilo, yo te arreglo eso’”, agregó, sugiriendo que a todos les quiere dar contentillo.

Sin embargo, opinó que “No me parecería que de 20 posibilidades de embarrada, en 18 lo salva Ramón Jesurún. Uno no puede ser tan desagradecido y tan desleal”.

“Andan diciendo que está en ese trabajo de campaña desde ya. Que pone a circular que ‘a Ramón no lo pueden reelegir por esto y lo otro’, entonces busca apoyo por ahí”, indicó.

De ser cierto lo que Carlos Antonio Vélez manifestó que le filtraron, Fernando Jaramillo tendría intenciones más allá de retener su puesto como presidente de la Dimayor y lo que quiere es ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en reemplazo de Ramón Jesurún.