Le exigieron a Dimayor terminar el contrato con el VAR por incumplimiento en partido de la última fecha

El foco central de los seguidores del fútbol colombiano estaba en los ocho partidos que se jugaron en simultáneo y definieron a los tres equipos que todavía no habían asegurado su cupo en los cuadrangulares. No obstante, se presentó una polémica en otro juego que se disputó en un horario diferente, que fue Patriotas vs Deportivo Pasto y aquí le contamos qué sucedió.

Le exigieron a Dimayor terminar el contrato con el VAR:

Para no perder la costumbre, una nueva polémica se presentó en la última fecha del ‘todos contra todos’ de esta Liga BetPlay 2024-1 y sucedió en el partido en el que Patriotas de Boyacá recibió al Deportivo Pasto, que luego de 90 minutos terminó en favor del equipo nariñense con una superioridad de tres goles.

Sin embargo, César Guzmán, presidente de Patriotas, ‘estalló' contra el ente rector del fútbol colombiano, al punto que les exigió terminar de inmediato el contrato que tienen con la herramienta de apoyo al arbitraje colombiano por no asegurar que en todos los juegos estará disponible.

A continuación le presentamos el certero mensaje que dejó el presidente de Patriotas tras el último juego de este semestre para su equipo:

“Exijo a Dimayor terminación unilateral del contrato del VAR por incumplimiento del proveedor en otros partidos sin el servicio, alegaron Fuerza mayor hoy en Tunja obedeció a negligencia e impericia. Vergonzoso que Dimayor autorice partido sin VAR violando el equilibrio deportivo”.