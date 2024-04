“Siempre privilegiando a Millonarios”: Win Sports fue centro de críticas por lo que hizo en la última fecha

Millonarios vs Boyacá Chicó

Con varios días de antelación, Win Sports dio a conocer el protocolo que implementarían para transmitir todos los partidos de la última fecha del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que ocho juegos se disputarían en simultáneo. No obstante, la ejecución no agradó a muchos, no solamente por la calidad de las transmisiones, sino también porque consideran que priorizaron a Millonarios sobre los demás equipos.

PUBLICIDAD

Win Sports fue centro de críticas por lo que hizo en la última fecha:

A través de redes sociales, los seguidores del fútbol colombiano se quejaron por la calidad en la transmisión de los juegos por la señal de YouTube, pero también porque en Win Sports básico decidieron hacer un carrusel con todos los partidos.

Sin embargo, muchos se llevaron la sorpresa con Win Sports+ porque transmitieron en exclusivo el partido Millonarios vs Boyacá Chicó. A continuación le presentamos algunas quejas de los aficionados:

Recomendados

“Increíble que uno pague adicional Win Sports en la televisión de cable y no sean capaces de transmitir cada partido de manera individual en la TV o por lo menos los más importantes. Pero si pasan el de Millos que es intrascendente

definitivamente, necesitamos una sede de Win Sports en la costa o nuestro propio canal deportivo y comprar los derechos porque con estos cachacos no se puede. Todo el tiempo tirándole a Junior y siempre privilegiando a Millonarios”

@ChrisDaes definitivamente necesitamos una sede de Win Sports en la costa o nuestro propio canal deportivo y comprar los derechos porque con estos cachacos no se puede. Todo el tiempo tirándole a Junior y siempre privilegiando a Millonarios 😡 https://t.co/WJrwv4oGd9 — Ivan Mendoza (@IvanMendozaMUFC) April 28, 2024

“Win Sports me pueden explicar los motivos por el cual transmitirán en directo por el canal de winsports más el partido de millonarios, solo porque es millonario. Quien escogió trasmitir este partido cuál es el protocolo para dicha elección”.

@WinSportsTV me pueden explicar los motivos por el cual transmitirán en directo por el canal de winsports más el partido de millonarios, solo porque es millonario. Quien escogió trasmitir este partido cual es el protocolo para dicha elección. — J.D (@Juandavid2266) April 28, 2024

“Eche win es una porquería, el único partido transmitido es el de millonarios. Win Sports Los otros son en una transmisión tan fea”

Eche win es una porquería, el único partido transmitido es el de millonarios. @WinSportsTV

Los otros son en una transmisión tan fea — Smith ► (@JhonSmithJs) April 28, 2024

“Pero por qué pasan millonarios en win + y pasan a millonarios en win spor tomen seriedad dejen millonarios en un solo canal y dejen el otro canal las los otros partidos”.

Pero por qué pasan millonarios en win + y pasan a millonarios en win spor tomen seriedad dejen millonarios en un solo canal y dejen el otro canal las los otros partidos. — ALEX SANJUAN PACHON (@sanjuan9633) April 28, 2024

“Que robó el win nos tumban hay preferencia por millonarios qué falta de respeto”