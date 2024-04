Eduardo Luis no narrará ningún partido de la última fecha del FPC porque Win Sports le puso otro trabajo

Muchos seguidores del fútbol colombiano coinciden en que Eduardo Luis López es el mejor narrador de nuestro país, pero también hay quienes no les convence su particular estilo de relatar. De todas maneras, no deja de ser una de las cartas más fuertes de Win Sports y por esa misma razón no le asignaron ningún partido de la última fecha del ‘todos contra todos’.

El estadígrafo y periodsta, Paolo Arenas, utilizó su cuenta de ‘X’ para dar a conocer los periodistas convocados por Win Sports para los siete partidos que se jugarán este domingo 28 de abril válidos por la última jornada del ‘todos contra todos’.

Cali vs Junior: Carlos Gómez y Carlos Alemán.

Millonarios vs Boyacá Chicó: ‘El Cantante’ y Carlos Antonio Vélez.

Once Caldas vs América: Toño Pazos y Ricardo Henao.

Envigado vs Medellín: Ramiro Dueñas y Juan José Peláez.

Jaguares vs Santa Fe: Gustavo Barbosa y René Wehdeking.

Bucaramanga vs Alianza: Jotas Mantilla y Julián Téllez.

Equidad vs Pereira: Tito Puccetti y Carlos Zapata.

Cabe resaltar que todos los equipos viajarán hasta los respectivos estadios, a excepción del ‘Cantante del Gol’ y Carlos Antonio Vélez, quienes realizarán la cobertura desde el estudio del canal. No obstante, el nombre del ‘Toxirrelator’ no apareció programado para ninguno de los siete juegos porque Win Sports lo tendrá en una tarea diferente.

Eduardo Luis no narrará ningún partido de la última fecha del FPC por Win Sports:

Según informó Arenas, el plan de Win Sports es que Eduardo Luis esté junto a Gonzalo de Feliche haciendo un carrusel en el que informen minuto a minuto lo que va sucediendo en cada uno de los partidos y esto será transmitido por la señal básica del canal.