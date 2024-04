César Augusto Londoño ‘puso el grito en el cielo’ por el castigo a Jorge Duarte: “Es una exageración”

Jorge Duarte quedó ‘en boca de todos’ luego de ser el árbitro central en el partido Millonarios vs Junior y una reunión de carácter urgente dejó claro que no volvería a pitar en ningún juego de esta Liga BetPlay 2024-1, hecho que ofendió a César Augusto Londoño porque le pareció una exageración.

César Augusto Londoño ‘se ofendió’ por el castigo a Jorge Duarte:

El periodista de Caracol Radio, quien se destaca en el programa ‘el Pulso del Fútbol’ utilizó su cuenta de ‘X’ para poner ‘el grito en el cielo’ porque le parece una exageración que dejen a Jorge Duarte sin pitar más partidos de este semestre en el fútbol colombiano.

Londoño dejó claro que otros árbitros han cometido peores errores y aun así no han sido sancionados:

Recomendados

“Sacar a Jorge Duarte por el resto del campeonato es una exageración tan grande como la protesta de Junior. Acertó en validar el 1-0 de Millonarios. Dejó de pitar falta de Castro a Herrera (Pasa en todos los partidos varias veces) Fue correcta la expulsión inicial a Bacca, pero con el VAR la reversó. (Parecía bien, pero un video posterior validó su decisión inicial 99′) Son dos errores menores. Por fallos más graves no castigan. Se equivocó en no reanudar pronto tras la protesta. Los árbitros son el eslabón más débil de la cadena”.

Sacar a Jorge Duarte por el resto del campeonato es una exageración tan grande como la protesta de Junior.

✅Acertó en validar el 1-0 de Millonarios.

❌dejó de pitar falta de Castro a Herrera

(Pasa en todos los partidos varias veces)

❌Fue correcta la expulsión inicial a Bacca,… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 19, 2024

¿Qué más pasó en la reunión arbitral?

El analista arbitral, José Borda, contó que el encuentro fue de carácter urgente a través de la plataforma de Zoom, con el propósito de advertir a todos los árbitros del fútbol colombiano, pues dejaron claro que si se continúan presentando polémicas por decisiones arbitrales, ellos serán seriamente castigados.

Lo increíble es que no solamente sucedió en el partido de Millonarios vs Junior, sino que luego de dicha reunión, se volvió a levantar polémica por el gol anulado al América vs Pasto por una supuesta falta de Adrián Ramos.