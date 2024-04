Le habrían aplicado certero castigo al árbitro de Millonarios vs Junior y advertencia a sus colegas

Jorge Duarte fue uno de los protagonistas del partido Millonarios vs Junior, pues no solamente generó la indignación de los jugadores del cuadro barranquillero por una falta que no pitó y minutos más tarde cayó el gol, sino que varias versiones de la prensa indicaron que ‘se fue a las manos’ con su asistente de línea.

Un día después, la conversación sigue sobre la mesa y reportaron que se llevó a cabo una reunión urgente en la que habrían castigado a Duarte.

Reportan castigo a Jorge Duarte, árbitro de Millonarios vs Junior, y advertencia a sus colegas:

Según reveló el analista arbitral, José Borda, en la mañana de este jueves 18 de abril se llevó a cabo una reunión de carácter urgente con todos los árbitros del fútbol colombiano para advertirles que si continúan las polémicas, recibirán serios castigos.

De igual manera, se reportó que Jorge Duarte no volverá a pitar ningún partido de la Liga BetPlay 2024-1:

“REUNIÓN URGENTE Esta mañana tuvieron reunión vía Zoom los árbitros colombianos, los citaron por 1ra vez en 17 fechas, para analizar el juego (MIL) vs (JUN) y exigirles que piten bien los partidos que restan, si no los castigarán drásticamente. Duarte descansará el resto del torneo”.