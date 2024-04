Faryd Mondragón es uno de los mejores porteros que ha tenido la selección Colombia en toda la historia y se ganó el cariño de todos por esas grandes atajadas que lo llevaron a ser el titular en el Mundial de Francia 1998, pero luego de su retiro, se dedicó a ser comentarista deportivo tanto para RCN como para Win Sports y comenzó a ser muy criticado por sus distintas opiniones.

En esta ocasión, un reconocido periodista de ESPN ‘dejó por el piso’ su carrera como comentarista con palabras despectivas.

Periodista de ESPN ‘dejó por el piso’ la carrera de Faryd Mondragón como comentarista:

Todo sucedió en la tarde de este miércoles 17 de abril durante el partido de cuartos de final de la Champions League entre Manchester City y Real Madrid, que contó con múltiples cubrimientos a nivel mundial, y por supuesto, Colombia no fue la excepción.

Pese a que ESPN es el canal oficial de estos partidos, desde otras señales, también se realiza la narración del juego y este fue el caso del programa ‘El parche del fútbol’, liderado por el reconocido periodista Jorge Bermúdez, quien también hace parte de ESPN.

Resulta que el narrador le dijo “Gracias Faryd Bermúdez”, luego de una intervención que concedió Jorge, hecho que no le gustó para nada y respondió ‘con tres piedras en la mano’.

“No, pero tampoco. Yo sé que usted no me respeta y no tiene respeto por ninguno de sus compañeros, hasta con su madre, pero tampoco me dé tan duro, tampoco llegue hasta allá. Me dio un zapatazo muy bravo”.

A continuación le presentamos el insólito momento:

Cabe resaltar que Jorge Bermúdez también hizo parte de Win Sports antes de unirse a ESPN, por lo que fue compañero de trabajo de Faryd Mondragón durante varios años, pero todo parece indicar que no se llevaban muy bien.