“Faryd tirando factos”: Felicitaron a Mondragón por sus radicales palabras sobre Wilmar Roldán

Faryd Mondragón es sin duda alguna uno de los mejores porteros que ha tenido nuestro país en toda la historia, pero se convirtió en un personaje que levanta controversia en su rol de comentarista deportivo en Win Sports.

Sin embargo, las radicales palabras que dio sobre Wilmar Roldán hizo que muchos le hallaran la razón.

Felicitaron a Mondragón por sus radicales palabras sobre Wilmar Roldán:

Todo sucedió en el partido de Santa Fe vs Tolima que terminó igualado a un gol tras las anotaciones de Hugo Rodallega y Yeison Guzmán, cuyo árbitro central fue Wilmar Roldán. Resulta que hubo una jugada en la que el juez señaló una falta en favor del Tolima cometida por Yilmar Velásquez, y lo regañó durísimo.

A continuación le presentamos el feo regaño de Wilmar Roldán a Yilmar Velásquez durante el partido de Santa Fe vs Tolima:

JSJSJSJSJASJSAJASJJSJSJSAJJSJSASAJDJAJJSJS

la expresión de Yilmar cuando el nefasto de Roldan lo regaña pic.twitter.com/t3ykBrQ7Pv — 🕷️ (@GolesDoSantaFe) March 16, 2024

Ante esto, Faryd Mondragón no ocultó su indignación y dejó claro que no son necesarios los regaños exagerados de Roldán a los futbolistas colombianos, más aún, teniendo en cuenta que cuando pita en países como Argentina o Brasil no es así.

Muchos fanáticos del fútbol colombiano que estaban viendo el partido quedaron sorprendidos por las palabras de Faryd Mondragón y le dieron toda la razón:

POR FIN TIRA UN FACTO MONDRAGON, FELICITACIONES, PEGUELE AL METREFEQUE DE ROLDAN @FarydMondragon — 🦁🥷🏾|10🌟 (@06dic04) March 16, 2024

Mondragón tirando factos de Roldán, primera vez en su vida — 10 (@darioochoa17) March 16, 2024