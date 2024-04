Medellín llegó directamente a la Comisión Arbitral a pedir garantías con el arbitraje

En las últimas horas ha trascendido que Independiente Medellín no se presentaría al partido ante Patriotas en la ciudad de Tunja si no cambian al árbitro Nicolás Gallo y ya el propio club se refirió al respecto.

Inicialmente fue el periodista Javier Hernández Bonnet el encargado de confirmar la situación que, según él, le confirmó el máximo accionista del club.

“Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista”, manifestó el comunicador.

Medellín habló del tema arbitraje vs Patriotas

A través de su página web, el cuadro antioqueño emitió un comunicado bastante abierto en el que tocó muy superficialmente el tema, sin asegurar si era verdad o un simple rumor el tema al que refirió como “diferentes versiones que han venido circulando”.

Lo que sí contó fue que se reunió con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, el de la Dimayor, Fernando Jaramillo, y con la Comisión Arbitral.

Allí, dicen que ellos pidieron una veeduría especializada para el partido en cuestión. Eso sí, tampoco se especifica si accedieron a ese pedido o no desde la Comisión.

Comunicado oficial de Medellín para el partido vs Patriotas

“Ante las diferentes versiones que han venido circulando referente a la designación arbitral para el partido por la fecha 17 de la Liga Betplay Dimayor vs Patriotas, El Equipo del Pueblo S.A. informa que:

Este martes 16 de abril, una delegación del club encabezada por el presidente ejecutivo Daniel Ossa Giraldo, se presentó en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde de manera cordial, fueron atendidos por Ramón Jesurum, su presidente y Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quienes generaron un espacio para escuchar las inquietudes que tiene el club, frente al arbitraje.

Adicionalmente, los delegados del club sostuvieron una reunión con la honorable Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. En el marco de este espacio los miembros de la Comisión explicaron al club sus argumentos y puntos de vista con respecto a las dudas recibidas en lo concerniente a un correcto arbitraje en todos los encuentros del fútbol colombiano, así mismo, el Club solicitó explícitamente una veeduría especializada para el partido en cuestión, que se encargue de observar las actuaciones arbitrales, en la búsqueda de brindar las condiciones necesarias para desarrollar el encuentro deportivo de la mejor manera posible.

Nuestra institución buscará que siempre se brinden las mejores garantías para disputar los encuentros de los torneos en los que participa.

Cualquier información adicional será entregada por nuestro vocero oficial, el presidente Daniel Ossa Giraldo o los medios oficiales del club”.