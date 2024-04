“El árbitro exageró un poco”: Delvin Alfonzo se sinceró por la tarjeta roja contra Bolívar

Delvin Alfonzo BOGOTA, COLOMBIA - Millonarios v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2024 (Photo by Andres Rot/Getty Images) (Andres Rot/Getty Images)

Millonarios no solamente no se quedó con los tres puntos, sino que también perdió a un jugador que ha sido clave en este inicio de la Copa Libertadores, como lo es Delvin Alfonzo por una cartulina roja en los últimos minutos. Ya con la cabeza fría, el lateral venezolano habló de su expulsión y aunque dejó claro que el árbitro exageró, no negó que mereciera dicho castigo.

Delvin Alfonzo de Millonarios cree que el árbitro exageró en su roja contra Bolívar:

Sucedió específicamente en el minuto 90+4, cuando Millonarios buscaba desesperadamente el gol que le permitiera rescatar un punto de territorio boliviano. Alfonzo recuperó un balón, pero ante la presión del jugador rival, le metió un manotazo que el árbitro consideró equivalente a cartulina roja.

El lateral explicó lo que sucedió en esa fracción de segundos, también dijo que le pareció una exageración por parte del árbitro, pero calificó a la acción como infantil porque, según sus palabras, era el plan de los jugadores del Bolívar:

Recomendados

“Fue una jugada que quité el balón, él me empujó y luego yo hice lo mismo. El árbitro exageró un poco, pero creo que fue niñez mía. Ellos querían que cayéramos en ese juego contra ellos, que peleáramos o los insultáramos, quemaron mucho tiempo ellos y al final no se nos dio”

Aun así, Alfonzo no negó que fuera justa la tarjera roja y se siente enojado porque no podrá estar en los dos próximos partidos de Millonarios por Copa Libertadores, en los que visitará a Palestino en Chile y luego recibirá precisamente al Bolívar.

Cabe resaltar que se espera que sean dos partidos los que se pierda Delvin porque recibió la tarjeta roja de manera directa y no por doble amarilla:

“Ayer lo manifesté, fue una expulsión justa, la verdad estoy molesto porque no voy a poder estar en estos próximos partidos, estamos esperando el reporte para mirar cuántas fechas son”.