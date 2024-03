Técnico del Once Caldas demostró su alegría por ver al ‘Profe’ Montoya dirigiendo a su equipo

El técnico del Once Caldas explicó por qué dejó que Luis Fernando ‘El Profe’ Montoya dirigiera al equipo. Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera habló sobre el particular ocurrido en el partido contra Alianza. Además, demostró el cariño que siente por el ‘Campeón de la Vida’, a quien definió como su amigo.

Este 25 de marzo de 2024, Once Caldas le ganó 1-0 a Alianza en la Fecha 13 de la Liga BetPlay 1-2024. El partido estuvo lleno de emociones, no solo porque el arquero del Once tapó os penales, sino también porque ‘El Profe’ Montoya estaba en el estadio. En la recta final del encuentro, ‘El Arriero’ Herrera se acercó a Montoya para pedirle consejos sobre lo que ocurría dentro del campo.

El emotivo episodio dio mucho de qué hablar, por eso, en la rueda de prensa posterior al partido, a Herrera le preguntaron al respecto. El técnico empezópor señalar que suele hablar con ‘El Profe’ Montoya constantemente.

“Luis Fernando Montoya es un amigo mío. Siempre he hablado con él. Le recibo muchos consejos porque tuvo un equipo ganador de Copa Libertadores. Triunfó acá. Iba y hablaba con él, que cómo veía las cosas y él me decía lo que pensaba”, Hernán Darío Herrera

Para concluir, Hernán Darío Herrera dejó claro que le alegra ver a Luis Fernando Montoya siendo parte de los triunfos del Once Caldas.

“Me dio mucha alegría que él participe en lo que es el Once, porque él quiere al Once. Venir por carretera desde Antioquia a ver el partido. Esa alegría no se le va a olvidar nunca más. Todo el estadio coreando el nombre de él porque se lo merece. Ganar esa Copa es muy difícil. Ahora terminó, habló con él y me va dando consejos”, Hernán Darío Herrera

