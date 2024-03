¿Y el VAR? Bien, gracias... Escandalosa jugada de penal se robó el show en Millonarios vs. Cali

Partido Millonarios vs. Cali, Fecha 13 de la Liga BetPlay 1-2024 (X, @millosfcoficial / Win Sports. Captura de pantalla, 23 de marzo de 2024)

Escandalosa jugada de penal en el partido Millonarios vs. Cali desató enorme polémica entre los seguidores del fútbol colombiano. En la Fecha 13 de la Liga BetPlay 1-2024, ocurrió uno de los momentos más polémicos del año en el fútbol colombiano. Es que, para muchos, la decisión que tomó el árbitro, la cual favoreció a ‘Millos’, es inexplicable. Debido a esto, ya se espera con ansias el audio del VAR que explique qué pasó.

En la última jugada del partido, cuando el cronómetro ya había marcado los seis minutos de adición, Diego Novoa, arquero de Millonarios, protagonizó la jugada que armó polémica. Tras tomar el balón con las manos dentro de su área, Novoa se paró rápidamente y, ante la presión de Andrey Estupiñán, hizo un movimiento brusco con el cuerpo y los brazos. Por lo que pudo verse, el arquero ‘Embajador’ impactó levemente en la cara al jugador del Cali. Inmediatamente, Estupiñán fue al piso y se tomó el rostro.

En principio, el árbitro Nicolás Gallo no amonestó a Diego Novoa y, mucho menos, señaló penal a favor del Cali. Par acabar con las dudas, muchos, por no decir todo el mundo, esperaban que Gallo fuera al VAR y revisara la acción. Sorpresivamente, el árbitro no fue al VAR y, tras un par de segundos, acabó el juego.

Millonarios empató contra el Cali.

Además del penoso episodio protagonizado por Diego Novoa y Andrey Estupiñán, Millonarios vs. Cali dio de qué hablar porque el equipo bogotano aumentó a siete su racha de partidos sin ganar. Aunque abrió el marcador con un golazo de Daniel Cataño en el minuto 58, ‘Millos’ no supo mantener la ventaja y solo tres minutos después, en el 61′, Jefferson Díaz empató para el ‘Azucarero’.

