“Quieren enviarnos a la B”, hinchas del Cali aseguran que los robaron en el partido contra Millonarios

Varios hinchas del Deportivo Cali aseguran que Dimayor los robó por la polémica con Millonarios. En medio del partido contra el ‘Embajador’, ocurrió una escandalosa jugada que pudo desencadenar la victoria del ‘Azucarero’. Como la decisión del árbitro favoreció al equipo bogotano, los seguidores del ‘Verde Vallecaucano’ expresaron toda su molestia. Lo llamativo fue que, para muchos, la decisión del juez no fue honesta y por eso la Dimayor entró en la ecuación.

En la última jugada del partido, Diego Novoa, arquero de Millonarios, protagonizó la polémica. Tras tomar el balón dentro de su área, Novoa se paró rápidamente e hizo un movimiento brusco con el cuerpo y los brazos. Por lo que pudo verse, el arquero impactó levemente en la cara de Andrey Estupiñán. En principio, el árbitro Nicolás Gallo no amonestó a Diego Novoa y tampoco dio penal. Muchos, por no decir todo el mundo, esperaban que Gallo fuera al VAR. Sorpresivamente, el árbitro no fue y, tras un par de segundos, acabó el juego.

Los hinchas del Deportivo Cali estallaron.

La polémica decisión de Nicolás Gallo desató una enorme polémica en las redes sociales. Entre tantos comentarios, llamó la atención que muchos hinchas del Cali aseguraRon que la dDimayor los está robando. Resulta que, para ellos, la decisión de Gallo estuvo influenciada, pues lo ocurrido es demasiado evidente para que él ni siquiera acudiera al VAR.

