‘El Tino’ Asprilla reveló que había un jugador de Nacional más mujeriego que él: “Me estaba arrastrando”

Faustino Asprilla reveló que había un jugador de Atlético Nacional más mujeriego que él. En una charla con la prensa, ‘El Tino’ contó detalles de sus inicios en el ‘Verdolaga’. Es que, uno de sus excompañeros en ele quipo paisa, ha dado de qué halar en los últimos días, por eso la opinión del tulueño llamó mucho la atención.

Este 20 de marzo de 2024, durante la transmisión del programa’Blog Deportivo’ de Blu Radio, Faustino Asprilla contó su experiencia como compañero de Alberto Zape, exjugador profesional que actualmente es cantante de salsa y ya tiene cierto reconocimiento. Tras contar algunas de sus aventuras en el ‘Verdolaga’ a principios de los años 90, las cuales estuvieron ligadas siempre a la música, al ‘Tino’ le preguntaron si Zape fue más mujeriego que él.

“Él, toda una vida. Ese tipo era muy mujeriego y me estaba arrastrando a mí, que era lo peor”, Faustino Asprilla

‘El Tino’ Asprilla apoya el porte legal de armas.

Recientemente, en Bogotá ocurrieron tres casos que pusieron en la conversación cotidiana el porte legal de armas para ciudadanos del común; empezando por el expolicía que ultimó a dos ladrones; seguido del asesinato de un reconocido comerciante en el Parque de la 93; y la muerte de un policía en la Avenida de las Américas.

Debido a esto, en Noticas Caracol decidieron preguntarle a varios famosos si estaban de acuerdo con el que la ciudadanía tenga la posibilidad de portar armas de fuego. ‘El Tino’ Asprilla fue uno de esos famosos y contestó: “Totalmente de acuerdo, la gente de bien se tiene que armar. No entiendo por qué los bandidos andan armados y la gente de bien no. (...) Esto no puede seguir así, nos tenemos que armar”.

