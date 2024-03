¿Contra quién son los partidos de la Copa Libertadores que Millonarios no podrá jugar en El Campín?

¿Contra quién son los partidos de la Copa Libertadores 2024 que Millonarios no podrá jugar en El Campín? Como es bien sabido, ‘Millos’ no podrá jugar un par de duelos de la Libertadores en su casa, ya que fue alquilada para un par de conciertos. Por eso, ahora que el sorteo confirmó los primeros rivales del ‘Embajador’, habrá que esperar que el jugar lejos del Campín no lo termine afectando.

El pasado 18 de marzo de 2024, la Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El sorteo mandó a Millonarios al grupo E, el cual compartirá con Flamengo (Brasil), Bolívar (Bolivia) y Palestino (Chile). Una vez realizado el sorteo, el ‘Embajador’ definió cómo será su fixture en la competencia internacional.

Fecha 1: Millonarios vs. Flamengo (Martes 2 de abril - 5:00 pm)

Millonarios vs. Flamengo (Martes 2 de abril - 5:00 pm) Fecha 2: Bolívar vs. Millonarios (Jueves 11 de abril - 5:00 pm)

Bolívar vs. Millonarios (Jueves 11 de abril - 5:00 pm) Fecha 3: Palestino vs. Millonarios (Jueves 25 de abril - 7:00 pm)

Palestino vs. Millonarios (Jueves 25 de abril - 7:00 pm) Fecha 4: Millonarios vs. Bolívar (Martes 8 de mayo - 9:00 pm)

Millonarios vs. Bolívar (Martes 8 de mayo - 9:00 pm) Fecha 5: Millonarios vs. Palestino (Martes 14 de mayo - 9:00 pm)

Millonarios vs. Palestino (Martes 14 de mayo - 9:00 pm) Fecha 6: Flamengo vs. Millonarios (Martes 28 de mayo - 7:00 pm)

El problema de Millonarios con los conciertos en El Campín.

Desde hace varios meses se confirmó que Karol G dará dos conciertos en el Estadio El Campín de Bogotá, los cuales será el 5 y 6 de abril de 2024. Debido a esto, Millonarios, en principio, no podrá jugar en ‘El Coloso de la 57′ su partido contra Flamengo. Pero eso no es todo, ya que, el 10 de mayo, Silvestre Dangond también se presentará en dicho estadio. En consecuencia, ‘Millos’ tampoco podrá jugar ahí el duelo contra Bolívar de la Fecha 4.

Aunque se dice que Millonarios está buscando alternativas para jugar dichos partidos en El Campín, como jugar con parte de la escenografía de los conciertos armada, todo indicaría que el equipo tendrá que buscar estadio.

