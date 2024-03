Ramón Jesurún reveló lo que piensa de Selección de fútbol de Colombia en la Copa América 2024

La Copa América es un torneo de fútbol que se celebra cada cuatro años y reúne a las mejores selecciones de fútbol de América del Sur. Participan diez equipos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La primera Copa América se celebró en 1916 y desde entonces se ha convertido en una competición muy importante para los aficionados al fútbol. Es una oportunidad para ver a los mejores jugadores de la región enfrentándose entre sí y compitiendo por el título de campeón sudamericano.

El formato del torneo ha cambiado a lo largo de los años, pero actualmente se juega en dos fases: una fase de grupos y una fase eliminatoria. Los cuatro equipos mejor clasificados en cada grupo pasan a los cuartos de final, luego las semifinales y final.

Además de ser un evento deportivo emocionante, la Copa América también es una oportunidad para celebrar la cultura sudamericana. Cada país anfitrión organiza una ceremonia de apertura donde se presentan diferentes aspectos culturales del país. También hay una canción oficial del torneo que se convierte en un himno para los aficionados.

Este año el torneo se disputará en Estados Unidos e incluye 10 equipos de la CONMEBOL y 6 equipos invitados de la CONCACAF. En esta edición, este tradicional torneo será organizado por ambas confederaciones.

Los 6 equipos de CONCACAF se clasifican a través de la Liga de Naciones CONCACAF 2023/24. Las selecciones representantes ya conocidas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe son Estados Unidos, Jamaica, México y Panamá. Los otros dos participantes de CONCACAF serán confirmados después de un Play-In entre Canadá vs Trinidad y Tobago, y Costa Rica vs Honduras. Este Play-In tendrá lugar el sábado, 23 de marzo de 2024.

Ahora bien, Ramón Jesurún habló del objetivo de los cafeteros en el torneo continental que comenzará el 20 de junio y donde se espera que Colombia llegue a la final.

“Ya hicimos el curso. Ya colonizamos. No es fácil ser campeón de nada. Creo que ya es hora de pensar en ganar campeonatos, vamos a pretenderlo, no es fácil. No estoy prometiendo absolutamente nada, pero aspiramos que sí”, manifestó Jesurún.

FCF confirmó que Ramón Jesurún dio positivo para COVID-19 Archivo EFE

“Uno cuando pretende ser ganador no puede dejar de insistir. Nosotros sabemos que hay unos íconos en el mundo que hay que salir a derrotarlos. La intención la tenemos, el criterio lo tenemos, las ganas las tenemos, esperemos lograrlo”, finalizó el Presidente.