Independiente Medellín no atraviesa su mejor momento en el ámbito deportivo y el reflejo es la novena posición que conservan en el ‘todos contra todos’ luego de once partidos, más aún porque Alfredo Arias parece no haber encontrado el estilo de juego que llevó al equipo a ser subcampeón el semestre anterior.

Dicha irregularidad tiene preocupados a los hinchas, pero no los tiene tan indignados como la noticia del jugador que ya se unió a entrenamientos con Aston Villa.

Medellín mandó un jugador al Aston Villa de la Premier League, pero los hinchas están indignados:

Un comunicado oficial del conjunto ‘poderoso’ confirmó que el juvenil John Edwin Montaño está entrenándose con el Aston Villa de Inglaterra. Aunque Medellín hizo la salvedad que será solamente por dos semanas y el jugador todavía le pertenece al equipo colombiano, los hinchas se indignaron porque no les gusta que vendan jugadores tan jóvenes cuando no han aportado todo el potencial que tienen en su equipo.

“John Edwin Montaño, jugador que tras su paso por la cantera ha logrado sumar sus primeros minutos con el equipo profesional, ha recibido una invitación para estar durante dos semanas con un equipo de la Premier League (...) John Edwin ya se encuentra en Inglaterra para iniciar esta experiencia que servirá para crecer como jugador y como persona”, destaca en el comunicado.

A continuación algunos comentarios de los hinchas:

Qué extraño…

Todo tan @DIM_Oficial Un Pelao con algo de talento y Ya están que lo regalan al fútbol inglés. Déjenlo que explote su talento y virtudes acá en el equipo y luego con su desempeño el solito se vende; No hay que mandarlo a prueba para que ofrezcan cualquier Euro… — EL VIC... (@Makana1942) March 12, 2024

Ni 45 minutos jugó, que necesidad de madurar jugadores aún biches?? Por eso es que no rinden cuando están allá — Juan Camilo (@CAMILO71212) March 12, 2024

Que gracias sacar jugadores que no han aportado lo suficiente al club que los formó , los venden y jamás se vuelve a oír o saber de ellos. — Esteban Castrillon Perez (@EsTBan_CaSt) March 12, 2024