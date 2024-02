“Me hicieron aburrir”, ídolo y exasistente técnico reveló indignante trato dentro del Medellín

Roberto Carlos Cortés, ídolo y exasistente técnico de Deportivo Independiente Medellín, sorprendió a muchos con una revelación acerca del mal trato que le dieron desde la parte administrativa de la institución, al punto que lo hicieron aburrir.

El hombre que quedó en la historia del Poderoso con el título del año 2002, integró hace unos meses el cuerpo técnico del club, primero acompañando a David González y posteriormente al profesor Alfredo Arias.

En una charla con Teleantioquia Deportes, el también campeón con Colombia en la Copa América del 2001, contó detalles de su salida y eso que dijo reservarse muchas situaciones más.

A Roberto Carlos Cortés lo aburrieron con el mal trato en Medellín

Cuando le preguntaron sobre su salida de la institución, fue claro en decir que “Me hicieron aburrir”.

Y ya entrado en gastos, soltó: “Lo voy a hablar claro. Con David teníamos un proyecto muy lindo que era a tres años, pero luego llegaron los cambios”.

“Solo voy a decir esto. En la pretemporada -cuando llegó el profe Arias (Alfredo), que no tiene la culpa de lo que está pasando en estos momentos porque es un trabajador incansable-, todo el grupo se va a descansar después de almuerzo. Jaime Brand, Angélica Bohórquez, la que manejaba los GPS, y yo, a las 2:30 p.m. todavía estábamos en el lobby del hotel. Yo le pregunto a Federico Spada, ¿nosotros qué? Y me dice: ‘no es que para ustedes no autorizaron habitación’”, reveló Roberto Carlos Cortés.

Ante esta situación, “Al otro día no me presenté a trabajar y al siguiente fui y renuncié. Y son muchas cosas más...”.

Determinante fue la decisión de Roberto Carlos Cortés que al sentirse menospreciado en Independiente Medellín prefirió dar el paso al costado y no seguir en el cuerpo técnico.