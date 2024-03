Hijo de Iván René Valenciano, es acusado de agresión física y verbal a su expareja

Iván René Valenciano Jr., hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, fue acusado por una mujer de propinarle una fuerte golpiza, además de haberla amenazado delante de la policía.

Los hechos que se registraron el pasado domingo 3 de marzo y que recién se difundieron una semana después, ocasionaron que la mujer recibiera atención médica que le dejó una sutura de cinco puntos en su rostro.

El periodista Bernardo Sanabria fue uno de los que compartió la situación y señaló: “Hijo del ex futbolista Iván René Valenciano, es acusado por su compañera sentimental de haberle causado graves lesiones”

Hijo de Valenciano agredió a su pareja

En el video, la mujer relató la situación y contextualizó que “Salimos a ver el partido. En la madrugada del domingo, de regreso a la casa, contestó la llamada de una mujer que me colgó. Entonces le dije a él que no quería nada más con él y que me bajaba del taxi en mi casa”.

Posterior a eso, “Él se bajó detrás de mí y empezamos a discutir, cuando llegaron dos motorizados de la policía. Ellos le pidieron la cédula y él se negó, con vulgaridades, por lo que le pusieron un comparendo”.

Fue ahí, “cuando voy entrando a mi casa, él se me metió y comenzó a amedrentarme: ‘hoy te mueres, maldita. Por tu culpa me pusieron el comparendo’. Ahí me comienza a pegar y me comenzó a ahorcar. Con un puño me abrió la cien y me cogieron 5 puntos”.

Por fortuna, “Un vecino bajó y le dijo que me dejara quieta. En esas salieron los otros vecinos y llamaron de nuevo a la policía que se lo llevó. Delante de ellos, me comenzó a amenazar de nuevo”.

De momento, Valenciano no se ha referido a la situación que genera gran indignación por la agresión a su expareja