Presidenta de América desmintió en público a su padre, Tulio Gómez, por culpa de Lucas González

En un sábado que debió ser de tranquilidad para América, luego del triunfo 2-0 en Cali ante Alianza FC, sobre la noche nuevamente la inestabilidad institucional se manifestó de cuenta de un cruce de mensajes entre su presidente, Marcela Gómez, y su padre, Tulio Gómez, el máximo accionista del club.

Antes de esto, la rueda de prensa posterior al juego, donde el técnico César Farías tuvo una discusión verbal con los periodistas presentes, que llevo a terminar abruptamente la conferencia.

Vea acá: “Me tratan como si fuera un trapo”, César Farías se agarró con los periodistas en rueda de prensa

Después apareció el mensaje en X de Tulio Gómez, el cual decía: “Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro DT Lucas González, quiero dejar en claro que durante su tiempo dirigiendo al América, demostró profesionalismo e impecable honorabilidad”.

Marcela Gómez desmintió a Tulio Gómez

Cerca de la media noche, la presidente Marcela Gómez respondió el (ya eliminado) post de su padre de la siguiente manera: “Lamento desmentirlo don Tulio, pero en la presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que me no hayan pasado cosas”.

Vea acá: Despreocupada mujer dejó a su perro amarrado afuera del estadio durante todo el partido

¿Pero quién es este empresario? Según el periodista Paolo Arenas, se trataría de un italiano de nombre Giuseppe, quien habría ayudado a Lucas a llegar al América.

¿La presidente del América insinúa negocios turbios de Lucas González cuando fue DT del club?



Tulio Gómez defendió la honorabilidad de Lucas, a lo que Marcela (en su cuenta verificada de Instagram) le contestó que un empresario iba a todos los entrenamientos. "Pasaron cosas",… pic.twitter.com/VvocG729GY — Paolo Arenas (@PaoloArenas) March 10, 2024

Vea acá: En Nacional tomaron otra polémica decisión que emberracó hasta a los periodistas

Entonces: ¿Había negocios turbios entre Lucas González y un empresario durante su instancia en el América? ¿A eso se refiere Marcela y por eso lo despidió? Amanecerá y veremos.