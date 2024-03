“Me tratan como si fuera un trapo”, César Farías se agarró con los periodistas en rueda de prensa

César Farías, técnico de América de Cali, perdió la paciencia con los periodistas y terminó protagonizando una acalorada discusión contra los mismos en plena rueda de prensa.

Pese a ganarle a Alianza FC, con un hombre menos por la expulsión de Víctor Ibarbo, la prensa hizo cuestionamientos que no le gustaron al entrenador.

Vea acá: Despreocupada mujer dejó a su perro amarrado afuera del estadio durante todo el partido

El tema subió de tono a tal punto que se debió terminar de manera anticipada la conferencia con la prensa.

Técnico de América discutió fuerte con los periodistas

En medio del intercambio de palabras, César Farías lanzó duras frases como: “Tranquilo fiera, pero prepárate bien para hacer la pregunta”.

Vea acá: Rodallega se fue de canchero con Santa Fe y terminó haciendo monumental ridículo

“Tú no me vas a decir lo que yo debo responder”, “A mí me enseñaron a respetar a la gente mayor. Usted no me va a decir cómo hablar porque usted ha vivido mucho menos que yo. Yo ya soy abuelo”.

Abruptamente terminó la rueda de prensa del América de Cali luego de que César Farías tuviese un enfrentamiento verbal con los periodistas.



Tiró frases como:



"Tranquilo fiera, pero prepárate bien para hacer la pregunta".



"Tu no me vas a decir lo que yo debo responder".



"A mi… pic.twitter.com/2JjzULbL37 — Paolo Arenas (@PaoloArenas) March 10, 2024

Incluso dijo que “No soy jefe de prensa para venir darte esa información (jugadores ausentes)”.

“Ustedes están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar”, señaló.

Vea acá: En Nacional tomaron otra polémica decisión que emberracó hasta a los periodistas

Y sobre el final, cuando se subió el tono, señaló que “Me tratan como si fuera un trapo”.

“Parecen hinchas y así es muy difícil”, fue lo último que apuntó el técnico de América, César Farías contra los periodistas que le pidieron respeto.