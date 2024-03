Millonarios está en el Top 3: este el equipo colombiano al que Dayro Moreno le ha metido más goles

El equipo colombiano al que Dayro Moreno le ha metido más goles llamará la atención de los hinchas del Once Caldas. En vísperas de su nuevo récord, los datos sobre la carrera de Dayro han dado de qué hablar. Ahora, solo queda esperar a que el récord se consume.

Como es bien sabido, Dayro Moreno está a solo un gol de alcanzar a Sergio Galván Rey como el máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Debido a esto, muchos creen que él alcanzará el récord en el próximo partido del Once Caldas, que será contra el Envigado en la Fecha 11 de la Liga BetPlay 1-2024. En consecuencia, hay quienes se preguntan cuáles son las principales ‘víctimas’ del tolimense.

¿Cuál es el equipo colombiano al que Dayro Moreno le ha metido más goles?

Aunque muchos no lo saben, Dayro Moreno es uno de los máximos anotadores en el clásico del ‘Viejo Caldas: Once Caldas vs. Pereira. Pero eso no es todo, porque, justamente, el ‘Matecaña es el equipo al que Dayro le ha metido más goles en su carrera. El Tolima, equipo de su tierra natal, es el segundo y Millonarios el tercero.

Pereira - 17 Tolima - 16 Millonarios - 13 DIM - 13 Patriotas - 12

¿Cuándo es el próximo partido del Once Caldas?

Como se dijo con anterioridad, el Once Caldas enfrentará al Envigado en la Fecha 11 de la Liga BetPlay 1-2024. El partido se llevará a cabo el 10 de marzo de 2024 a las 2:00 pm en el Estadio Palogrande de Manizales.

