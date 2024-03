“Me echaron de un trabajo por lo que dije de Carlos Antonio Vélez”, Jorge Bemúdez

Al periodista Jorge Bermúdez lo echaron del medio El Futbolero por hablar de Carlos Antonio Vélez en uno de sus videos.

El propio comunicador contó lo sucedido en su canal de Youtube, El Pache del Fútbol, en donde no ocultó su frustración.

Luego de criticarlo en un video, en su propio canal, el señor Vélez dio quejas y en el mencionado medio decidieron sacarlo.

“Me echaron de un trabajo por lo que dije, en este canal, del señor Carlos Antonio Vélez”, comenzó abriendo el video el periodista.

Y luego de su presentación, puntualizó: “Yo venía colaborando con el medio El Futbolero y en estos días recibí la notificación de ellos que no seguía, que no continuaba. Me echaron”, sentenció.

“Lo que me dijeron es que Carlos Antonio Vélez, que también hace parte de ese medio, les manifestó su disgusto por lo que yo dije en este canal, mi canal de Jorge Bermúdez, en días pasados”, contextualizó.

Y contó que “Él les hizo llegar el video en el que yo hablé de él. Con nombre propio hice unas críticas hacia los análisis del señor Vélez”.

La razón fue que “Me dijeron que eso que dije del señor, les parecía de mala onda y tomaron la decisión de no continuar conmigo”.

Sobre Vélez, dijo que le parecía increíble que se indignara por una crítica cuando en toda su carrera no ha hecho más que criticar a los actores del deporte colombiano. “Increíble ese rabo de paja, que uno se indigne y ponga quejas cuando le hacen una crítica”.

Así, Jorge Bermúdez resumió lo que fue su despido de El Futbolero, todo por haber criticado a Carlos Antonio Vélez.