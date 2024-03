‘Palillo’ Escobar sugirió que Guatapé es un riesgo para Atlético Nacional

Esteban ‘Palillo’ Escobar, director deportivo de Atlético Nacional, atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa junto al presidente, Mauricio Navarro, y en la misma sorprendió al decir que la ubicación de Medellín es un riesgo para los jugadores que llegan.

En medio de un ambiente tenso por la crisis institucional que vive el cuadro antioqueño, estos dos directivos decidieron dar la cara para responder a múltiples interrogantes.

Algo que quedó muy claro es que ellos no están pensando en renunciar, esto ante los rumores que se generaron sobre una salida de ellos del club.

En Nacional piensan que tiene jugadores de élite

El director deportivo sentenció que “en la plantilla que tenemos. Casi todos nuestros jugadores tienen proceso de Selección o son jugadores que en el torneo anterior destacaron y fueron de los principales jugadores en sus ligas. Ese es el tipo de jugador que buscamos en Atlético Nacional”.

Trabajar en la parte mental

Uno de los puntos que tocó el encargado de las contrataciones del equipo, Esteban Escobar, fue el estado anímico de los futbolistas: “Tenemos un déficit en el tema de la confianza. Tanto en refuerzos como en los jugadores de la casa y es trabajo nuestro darles esas herramientas”.

Guatapé como riesgo

Fue este punto el que más asombró e indignó a muchos cuando reconoció que “Tenemos que hacer un trabajo distinto en la parte mental y en la búsqueda de jugadores para poder entender cómo disminuir el riesgo de lo que le pasa a un jugador cuando llega, no solo a Nacional, cuando llega a Medellín. Cuando me refiero a Medellín, me refiero a Antioquia, Guatapé y demás. No es fácil y usted me entiende de lo que estoy hablando”.

Que manda a decir 'Palillo' Escobar que los males de Nacional son culpa de Guatapé y no ellos. pic.twitter.com/vYjruegpr1 — Deybi León (@dleondeportes) March 6, 2024

