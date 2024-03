Farid Díaz ‘se mamó' de lo que está pasando con Nacional y lanzó mordaz comentario a los directivos

Farid Díaz fue un destacado futbolista que vistió la camiseta de Atlético Nacional durante los mejores años recientes del club y aunque ya lleva un par de años retirado, sigue muy al tanto de lo que está pasando con el cuadro ‘Verdolaga’ y durante la rueda de prensa que extendió el presidente Mauricio Navarro en compañía de ‘Palillo’, les dejó un claro mensaje.

Hasta Farid Díaz ‘se mamó’ de lo que está pasando con Atlético Nacional:

Este miércoles 6 de marzo se llevó a cabo una conferencia en la que muchos periodistas le cuestionaron a Mauricio Navarro la posibilidad de renunciar a la presidencia de Atlético Nacional ante el disgusto de la hinchada. Sin embargo, él fue certero y reiterativo en que está trabajando para que el equipo salga del mal momento y la relación con los aficionados mejore.

“El día que yo me vaya, quisiera hacerlo cuando Nacional esté arriba, peleando títulos y jugando diferente, el reto mío es que las cosas mejores y no irme cuando las papas queman, eso no me lo perdonaría la gente ni yo mismo. No estamos atornillados, estamos simplemente trabajando”, aseguró Mauricio Romero durante la conferencia de prensa.

Uno de los que estuvo pendiente de las palabras del directivo fue precisamente Farid Díaz, quien a través de su cuenta de Instagram dejó un mensaje corto pero contundente en la que ‘le bajó la caña’ a todo lo que dijo el presidente de Atlético Nacional:

“Pura blablabla y no pasa nada”.