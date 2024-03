Colombia es una de las selecciones que más público convoca en histórico ranking de Eliminatorias

La IFFHS, Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, armó un ranking histórico sobre la asistencia promedio de las diferentes selecciones en las eliminatorias a la Copa del Mundo y la Selección Colombia aparece entre los primeros 15 lugares.

El escalafón lo lidera la selección de Inglaterra con un promedio de más de 51 mil personas por partido y un total de 6′323,926 espectadores a lo largo de 122 encuentros.

Hay que aclarar que no hay distinción entre la clasificación de partidos en casa, en campo neutral o fuera de casa y que existen 67 partidos aún no tienen asistencia documentada y no fueron considerados.

IFFHS clasifica a los países según su asistencia promedio a las eliminatorias para la Copa del Mundo.

Colombia, una de las selecciones más vistas en Eliminatorias

Para el caso puntual de la Selección Colombia, aparece ubicada en la casilla 12 en todo el mundo, con un promedio de 37.176 personas y un total de 6′282.755 que han presenciado sus 169 encuentros eliminatorios en los diferentes escenarios.

La Tricolor se ubica quinta entre la Conmebol, detrás de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.

Ranking de asistencia promedio de las Selecciones en Eliminatorias al Mundial

1. Inglaterra | 51.835

2. Brasil | 50.243

3. Chile | 43.051

4. México | 42.296

5. Sarre | 41.500 (4 partidos)

6. Argentina | 41.098

7. Alemania | 40.979

8. Escocia | 40.552

9. Uruguay | 39.342

10. Francia | 38.757

11. Irán | 37.822

12. Colombia | 37.176

13. Perú | 36.735

14. Rusia | 35.936

15. Egipto | 35.373

