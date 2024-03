“Lavac*** del sistema”, Iván Mejía le habló de frente a los periodistas propagandistas

Iván Mejía Álvarez, uno de los periodistas deportivos con mayor reconocimiento en el país, dejó un contundente mensaje contra algunos de sus colegas que utilizan su opinión a intereses personales o para cubrir los intereses de terceros.

Fue a través de la red social X, su habitual escenario para soltar verdades en la actualidad, que el hombre, ya retirado de los medios, lanzó el vainazo que aplica a más de uno.

No es la primera ocasión en la que lanza mensajes de este tipo y de hecho, en su carrera siempre se caracterizó por no tener filtro alguno en sus comentarios.

Duro mensaje de Iván Mejía a periodistas acomodados

Fue compartiendo una opinión de la Chef Margarita Bernal en donde llegó su pulla. Ella, por su parte había apuntado que “El periodista gastronómico no es ni debe ser publicista, influencer, ni relacionista público del sector. Su función es la de informar y comunicar no la de promocionar intereses personales. No debe comprometer su credibilidad y debe primar la ética”.

Todo el periodismo debe ser así. El periodismo es una gran profesión para dejarlo en manos de lavaculos del sistema, propagandistas y mercaderes de la opinión, sea cual sea su inclinación ideológica. https://t.co/EpN1zKdJGW — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) March 5, 2024

Certero, como siempre, Iván Mejía Álvarez dejó clara su opinión ante lo que hacen muchos periodistas en diferentes áreas en el país para proteger diferentes intereses y muchas veces sesgando la opinión de su público.