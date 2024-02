Vélez reveló públicamente que mandó a corregir una noticia errónea de Semana

Carlos Antonio Vélez se puso serio y en pleno programa salió a aclarar una información que le endilgaron, para de paso reconocer que pidió en Revista Semana que corrigieran un escrito que habían sustentado en su nombre.

Todo se dio en medio del tema del nuevo entrenador de Atlético Nacional y los nombres que han surgido. Una de esas versiones de prensa fue publicada en el mencionado medio, manifestando que lo había dicho el analista, algo que no fue cierto y él quiso aclararlo.

Fue en su programa, Planeta Fútbol, que abrió su sección de Palabras Mayores con ese tema que le pareció importante porque “me gusta aclarar porque soy muy puntual en mis informaciones”.

Vélez desmintió publicación de Revista Semana

Su discurso arrancó directo al grano: “Debo hacer una claridad respetuosa. Ayer leí en la revista Semana una noticia que dice: ‘Destapan candidato oculto para Atlético Nacional. Europeo, campeón de Copa Sudamericana’ y en ese escrito me asignan haber anunciado aquí que Miguel Ángel Ramírez era candidato”.

“Nunca lo dije. Ayer, de manera personal, le pedí el favor a la redacción deportiva de Semana que corrigiera esa noticia. No he dado ese nombre ni ninguno. Ni en sueños. Ni en privado ni en público”, sentenció.

Aclarando que “Sabía sí que no sería técnico colombiano. Será técnico extranjero y desde el primer día dije que ‘Sachi’ (Escobar) no, ‘no lo promocionen’. Eso sí lo dije, pero no mencioné a Miguel Ángel Ramírez”.

“Alguien, de pronto, de la redacción deportiva de Semana escuchó ese nombre y pensó que yo lo había dicho. Creo que ya fue corregida esta noticia, pero sí me gusta aclarar porque soy muy puntual en mis informaciones. Yo no digo que viene Vidal para América sino viene o digo que Gareca será el DT si no lo contratan… yo esas cosas no las digo y prefiero guardar silencio”, finalizó al respecto.

Carlos Antonio Vélez dejó claro que en ningún momento mencionó a Miguel Ángel Ramírez, así en Semana lo hayan publicado bajo su sustento y de paso sentenció que, de no pasar nada extraordinario, Pablo Reppeto será el nuevo entrenador de Atlético Nacional.