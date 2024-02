“Fue un tema directivo”, Nelson Deossa explicó su salida de Atlético Nacional

Nelson Deossa, actual jugador del Pachuca de México, habló de su paso por Nacional en donde dejó claro que quería seguir, pero explicó que no se pudo por una decisión exclusivamente de los directivos.

El futbolista concedió recientemente una entrevista al programa El Vbar, de Caracol Radio, en donde habló de su paso por el cuadro antioqueño.

Durante su estadía en Atlético Nacional, el jugador se consagró campeón en dos ocasiones, en la Superliga y en la Copa Colombia.

Deossa dejó claro que salió de Nacional por un tema directivo

Cuando le preguntaron sobre su salida del club, que sorprendió a varios, manifestó que “Eso fue un tema más directivo. Obviamente a mí me hubiera gustado continuar en Nacional, fue lo que manifesté desde siempre. Es un equipo grande y del cual uno es hincha y ese sueño siempre estuvo de jugar ahí”.

“Me hubiera gustado mantenerme y poder hacer historia, pero así es el fútbol y creo que el paso de algunas personas también influye mucho en esa decisión”, dejó en claro.

Y añadió: “No sé, de pronto las directivas qué vieron o no les convenció mi juego o esperaban más de mí y no pude darlo. Yo creería que tuve buenos resultados. Como tuve mis altas, también tuve mis bajas, pero siempre estuve dispuesto a dar lo mejor”, dijo el volante que ahora defiende la camisa del Pachuca de México.

Nelson Deossa es otro de los jugadores con pasado reciente en Atlético Nacional que se refiere al tema de los directivos de la institución que no son muy queridos por su propia afición desde hace un buen tiempo.