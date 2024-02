‘Rafa’ Pérez, defensa del Junior, rompió el silencio sobre su escalofriante lesión: “No se lo deseo a nadie”

☀☕ "Con mucho dolor, muy triste, son momentos que la verdad no se lo deseo a nadie, me tocó a mí y toca aceptarlo (...) Tuve una fractura de tibia, peroné y si no estoy mal un ligamento" Rafael Pérez, defensor de Junior.#PrimerToque pic.twitter.com/BYxTI5FGjB