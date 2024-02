Presidente de Jaguares sigue firme y dice a Dimayor que no aplaza partido contra Nacional

Nelson Soto, presidente de Jaguares, mantiene su postura firme e insiste que no va a aplazar el partido contra Atlético Nacional que estaba programado para este jueves, pero que la Dimayor reprogramó y tiene cazada la pelea con Fernando Jaramillo.

En una nueva salida pública, en esta ocasión con el canal Win Sports, el dirigente del cuadro felino insiste en que el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano hace cosas contra el fútbol y de paso está faltando al respeto.

Además, dejó claro que las órdenes las da la Asamblea y Jaramillo debe hacer caso para dedicarse a ejecutarlas.

Nelson Soto sigue firme en no aplazar partido contra Nacional

“Las órdenes las da la Asamblea y el presidente debe ejecutarlas. Las mismas fueron muy claras. Ellos manifestaron que no habría espacio para aplazamientos de partidos y todos, con votación 36-0, elegimos el calendario y advertimos no aprobar aplazamientos de partidos”, manifestó de manera inicial.

Sin embargo, contó que dejaron una puerta abierta: “Dejamos un espacio porque hay oportunidades en que si los dos equipos se ponen de acuerdo -que es la única forma en el que el presidente de la Dimayor tendría facultad de hacer cambios-, sí ambos clubes acuerdan, hacen la solicitud y ellos evalúan si hay plazo”.

Pero en el caso puntual, “No hubo solicitud por parte de Nacional ni información de parte de la Dimayor y lo aprobado era lo aprobado, pero, oh sorpresa, el sábado me cambiaron el partido”.

☀☕ "Yo no voy a aplazar mi partido porque el día jueves para mí es más fácil enfrentar a un Nacional con equipo alterno, que con el equipo titular. Me estoy jugando el tema del descenso" Nelson Soto, presidente de Jaguares.#PrimerToque pic.twitter.com/mpxvs0mC5l — Win Sports (@WinSportsTV) February 21, 2024

“Por simple respeto, tenían que socializar. No, simplemente él lo cambio y que pasara lo que tuviera que pasar. Esa es una violación a los estatutos y a la norma de la Asamblea. No estoy dispuesto a seguir permitiendo que el presidente Jaramillo continue tomando decisiones que van en contra del fútbol”, sentenció Nelson Soto.

“Yo no voy a aplazar mi partido porque el día jueves para mí es más fácil enfrentar a un Nacional con equipo alterno, que con el equipo titular. Me estoy jugando el tema del descenso”, añadió al respecto.

De esta manera, Nelson Soto, presidente de Jaguares, dejó claro que él no va a dar el brazo a torcer y que no permitirán aplazar el partido, pese a que Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor dice que se reprogramará, le guste o no al club de Montería.