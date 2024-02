Dejaron en evidencia partido que investigan por amaño en el fútbol colombiano

La investigación por amaño de partidos por el tema de apuestas en el fútbol colombiano ya tiene perfilado uno de los partidos que están bajo la lupa en el proceso que adelantan la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

La semana pasada hizo eco que están bajo la lupa “de cinco a ocho jugadores”, “dos partidos bajo sospecha” y un árbitro que ya tenía “arreglada la pena máxima”, según lo denunció el periodista Carlos Antonio Vélez.

Pues bueno, el mismo comunicador dio detalles este martes en su programa Planeta Fútbol y perfiló uno de los partidos que se investigan.

Amaño de partidos en el fútbol colombiano

En su denuncia inicial, Vélez habló de “Dos partidos bajo sospecha. Un jugador retirado, ya. Unos apostadores llamaron a un jugador y él aceptó. Trazaron unos delineamientos y él invitó a otros cinco compañeros del equipo. Dicen que consiguieron el objetivo”.

Y que “Después, del mismo equipo, los mismos apostadores llamaron a otro: ‘mire, en el próximo partido usted se tira en el área que está arreglada la pena máxima’. El jugador lo contó a su club que se lo dijo a la Federación y esta cambió al árbitro del partido. El nuevo juez no tenía ni idea. Hay una pena máxima y el árbitro no la pita. No lo pitó y fue penal”, agregó.

Se perfila partido investigado por amaño

Con eso en contexto, se sabe que son dos encuentros en investigación, los dos del mismo equipo.

Adicionalmente, este martes, Carlos Antonio Vélez le pidió celeridad a los directivos del fútbol colombiano: “Ustedes ya citaron a todos los testigos y ellos hablaron. Ya cambiaron al árbitro que tenían que cambiar. Ya saben de qué partido se trata. Ustedes saben. Pidieron 24 horas y no ha salido ninguna resolución. Mañana va para 8 días. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?”.

Fue allí en donde soltó el día exacto de lo ocurrido. Mañana (miércoles) se cumplirían ocho días, es decir que el encuentro en cuestión se jugó el miércoles anterior.

Ese día se disputaron solo dos encuentros: Once Caldas 1-0 Patriotas y Boyacá Chicó 3-0 Independiente Medellín. (El equipo de Manizales ganó con un cobro de penal de Dayro Moreno).

Además, el propio presidente de Patriotas, César Guzmán, había declarado que hay un futbolista que está imputado de manera directa y ya fue separado por la disciplina de su club.

Blanco es y la gallina lo pone. Aunque oficialmente los entes que rigen el fútbol colombiano no han dicho cuáles partidos son los investigados, todas las evidencias apuntan de manera directa a uno de los encuentros bajo estudio.