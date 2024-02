“Les da igual”, Tulio Gómez quiere visitar a Alianza en el Pascual por la Sudamericana

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, no ocultó su intención de que su equipo haga las veces de ‘visitante’ en su propio estadio, el Pascual Guerrero, ante Alianza FC por la Copa Sudamericana.

Ante el lío del cuadro vallenato que no ha podido encontrar sede para medirse al cuadro Escarlata en la primera fase del torneo continental, ya se está hasta contemplando jugar en Cali, casa del cuadro que debe ser visitante.

Vea acá: “Medidas necesarias”, Nacional se pronunció por incidente con hincha en rueda de prensa

Luego de que no se facilitara el estadio Metropolitano y no se autorizara El Campín, muchos apuntan al Pascual.

Tulio Gómez quiere ser visitante en el Pascual

“A esta hora 3:35 pm de sábado aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs América de Cali, la Conmebol no aprobó El Estadio El Campin por la diferencia de altura, nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el Pascual, de todas maneras América es local en cualquier Estadio”, reseñó el dirigente.

A esta hora 3:35 pm de sábado aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs América de Cali, la Conmebol no aprobó El Estadio El Campin por la diferencia de altura, nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el… — Tulio Gómez (@tulioagomez) February 17, 2024

Alianza no descarta ser local en Cali

Esto fue lo que manifestó Luis Alfonso Muñoz, vicepresidente de Alianza F.C., en entrevista a Blu Radio en donde dijo que es una posibilidad actuar en el Pascual Guerrero.

Vea acá: Alianza y América podrían protagonizar papelón digno del FPC, pero en la Sudamericana

Sobre el no poder optar por el estadio Metropolitano o El Campín, el directivo señaló: “En Barranquilla, las autoridades no aceptaron la presencia de las barras de América y en Bogotá porque hay una norma en la Conmebol que dice que un equipo que está jugando al nivel del mar no puede saltarse a jugar un partido a 2600 metros sobre el nivel del mar”.

Ante esto, “estamos buscando un buen estadio, que tenga una buena capacidad porque América tiene una hinchada muy grande e importante y eso nos interesa en primer lugar”.

“Tenemos un equipo bien plantado que le puede dar la pelea y para nosotros eso sería realmente muy importante el tener un resultado favorable y también económico”, señaló Muñoz.

Y ante la interrogante de que si “han pensado en ceder la localía y jugar en Cali”, no dudó mucho en manifestar que “Es una posibilidad”.