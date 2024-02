Alianza y América podrían protagonizar papelón digno del FPC, pero en la Sudamericana

Un nuevo papelón histórico se puede presentar entre equipos del fútbol colombiano, pero esta vez a nivel continental en la Copa Sudamericana con el duelo entre Alianza FC y América de Cali.

Para resumir el cuento, citamos al periodista del diario El Tiempo, José Orlando Ascencio, que mejor no pudo describir la situación que se está presentando con el equipo que no tenía problemas con su anterior plaza, el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja.

“Actualización: el equipo que era de Barranca, que hoy juega en Valledupar, que no pudo jugar ni en Barranquilla ni en Bogotá, que miró Pereira y Armenia y que tiene equipo femenino en Yumbo, podría ser local en Cali, la casa del rival en la Sudamericana. Muy serio todo”, compartió el periodista.

Alianza Podría ser local en Cali ante América

Así como lo resumió José Orlando Ascencio, el cuadro vallenato no ha podido encontrar sede para medirse al cuadro Escarlata en la primera fase del torneo continental y están hasta contemplando resignar la localía para jugar en Cali y tener una buena taquilla.

Esto fue lo que manifestó Luis Alfonso Muñoz, vicepresidente de Alianza F.C., en entrevista a Blu Radio en donde dijo que es una posibilidad actuar en el Pascual Guerrero.

Vea también: “Ponete serio maric**”: grave castigo que recibirá hincha del Atlético Nacional por insultar al técnico John Bodmer

Sobre el no poder optar por el estadio Metropolitano o El Campín, el directivo señaló: “En Barranquilla, las autoridades no aceptaron la presencia de las barras de América y en Bogotá porque hay una norma en la Conmebol que dice que un equipo que está jugando al nivel del mar no puede saltarse a jugar un partido a 2600 metros sobre el nivel del mar”.

JUGAR EN CALI LA SURAMERICANA ES UNA POSIBILIDAD 🇦🇹



Hablamos con Luis Alfonso Muñoz vicepresidente de Alianza F.C de visita en Yumbo para el lanzamiento de la filial femenina.



🗣️ "@AmericadeCali tiene una hinchada muy grande y eso nos interesa"



Ni Bogotá, ni Barranquilla. pic.twitter.com/PwwPPRm14c — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) February 17, 2024

Ante esto, “estamos buscando un buen estadio, que tenga una buena capacidad porque América tiene una hinchada muy grande e importante y eso nos interesa en primer lugar”.

“Tenemos un equipo bien plantado que le puede dar la pelea y para nosotros eso sería realmente muy importante el tener un resultado favorable y también económico”, señaló Muñoz.

Y ante la interrogante de que si “han pensado en ceder la localía y jugar en Cali”, no dudó mucho en manifestar que “Es una posibilidad”.

De esta manera, no sería nada raro ver en la Copa Sudamericana a América jugando de ‘visitante’ en su propio estadio y ante su público contra un equipo de otra ciudad como lo es Alianza FC de Valledupar.