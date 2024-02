La Federación Colombiana de Fútbol no dejó escapar a Héctor Cárdenas y rapidito le encontró nuevo trabajo

Muchos esperaban que la Federación Colombiana de Fútbol hiciera oficial la desvinculación de Héctor Cárdenas de la selección Colombia Sub 23 luego del rotundo fracaso en el Preolímpico, en el que no solamente perdieron todos los partidos, sino que ni siquiera lograron anotar un gol. No obstante, la FCF tomó una decisión que seguramente sorprenderá a muchos.

Héctor Cárdenas no se va de la Federación Colombiana de Fútbol:

Era insostenible que Cárdenas mantuviera su puesto como técnico de la selección sub 23, así que el comité de la FCF decidió sacarlo de dicho cargo. Sin embargo, ‘rapidito’ le encontraron un nuevo cargo y se trata de instructor en los programas de capacitación de la Federación.