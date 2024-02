“Me gustaría ser presidente de Colombia”, Eduardo Luis se confesó y soltó de todo

Eduardo Luis López, el famoso narrador del fútbol colombiano y también de la Selección Colombia, se confesó al hablar de muchas de sus vivencias y hasta habló de futuras aspiraciones políticas en donde manifestó que le gustaría llegar a ser presidente de Colombia.

Esta revelación y muchas más sobre lo que ha sido su carrera y su vida, se registraron en entrevista realizada y publicada por el periódico El Espectador.

Eduardo Luis López quiere ser presidente de Colombia

“Ojalá que el día que me meta a la política no tenga problemas económicos. Me gustaría ser presidente de la República, pero eso no es tan simple. De hecho, nosotros no tenemos credibilidad. Casi todos los que somos de los medios y que nos metemos a la política nos quemamos, casi todos… obvio, uno tiene que hacer el camino, llegará su momento. No es ahora. Estoy enfocado en otras cosas profesionales, pero no niego que me gusta”.

El origen del ‘Pidan Domicilio’

“Es la frase más espontánea de todas. Esa ni la pensé, esa se dio. Esa frase se la debó a un camarógrafo. Estaba haciendo un partido muy bueno con Carlos Antonio Velez, dije: “Carlos Antonio, qué partido que tenemos esta noche, tremendo. Si yo fuera ustedes amigos en casa, me quedaba en la casa, pedía domicilio y me veía este partidazo del fútbol colombiano. Así que pidan el domicilio y disfruten del juego”. Terminó el partido y cuando salgo el camarógrafo me dice: “Eduardo Luis, bacano eso de pidan domicilio”, así me dijo y yo me dije: “apunte mijo”. Ya al otro día volví a decirla: “amigos, pidan domicilio”, y se quedó”.

Anécdotas de la infancia fuerte

“Nosotros estábamos jugando un partido cuando empezamos a sentir una balacera tremenda. Mi mamá estaba obviamente desesperada. La historia fue que llegó un grupo y tomaron a todos los muchachos que estaban en la esquina y los enfilaron ahí contra la pared para dispararles a todos. Los formaron para fusilarlos. Fue una cosa increíble. Algunos de ellos se hicieron los muertos, se tiraron al piso. Cuando esa gente se fue, me acuerdo que todos salimos a ayudar a los muchachos”.

Eduardo Luis López, orgulloso de sus raíces y de lo que ha logrado, apunta a lo alto para brindarle lo mejor al país del que aspira en algún momento llegar a ser presidente.