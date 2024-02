Irónico: un calvo anotó para Puerto Cabello y entrará a la historia de la Copa Libertadores

Por fin arrancó la primera fase de la Copa Libertadores 2024 y aunque los colombianos todavía no tienen actividad, pero se disputó el juego inaugural entre Puerto Cabello de Venezuela y Defensor Sporting de Uruguay, que dejó un momento muy irónico, pues un jugador calvo anotó el primer gol para Puerto Cabello y sin duda alguna, se meterá en la historia del torneo.

Vea acá: Directivo de Sao Paulo se sinceró sobre la situación de James Rodríguez y su posible abandono

Un calvo anotó para Puerto Cabello y se metió a la historia:

Más allá del juego de palabras que por supuesto genera curiosidad, no habían transcurrido ni 20 segundos cuando Antonio Romero decretó el primer gol del compromiso, y al mismo tiempo, el primero en esta edición de la Copa Libertadores.

Aunque el venezolano no tardó mucho desde el pitazo inicial del árbitro hasta que llegó su anotación, no logró romper el récord al gol más rápido en la historia de la competencia, pues ese registro lo tiene el peruano Félix Suárez con Alianza Lima, quien le anotó a Independiente Santa Fe a los seis segundos de juego en la edición de 1986.

De todas maneras, el venezolano se meterá en la historia de ‘la gloria continental’ por haber anotado el primer gol del torneo en esta edición y quedará con la particularidad de haberlo hecho con un equipo de nombre Puerto Cabello, siendo calvo.

A continuación le presentamos el primer gol de la Copa Libertadores 2024:

Le puede interesar: Hinchas ‘enloquecieron’ porque Luis Figo lució “casaca histórica” de equipo colombiano

Puerto Cabello ganó el primer partido de la Libertadores 2024:

El equipo venezolano se impuso 3-2 sobre el cuadro uruguayo en el primer juego de la Copa Libertadores, pero los partidos no paran, pues este miércoles 7 de febrero jugarán Aurora vs Melgar y Aucas vs Nacional (Paraguay).