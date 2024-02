Hasta Fernando Gaviria le sacó chiste a su bigote, que fue sensación en el inicio del Tour Colombia

Fernando Gaviria explicó su nuevo look, que se viralizó porque ganó la Etapa 1 del Tour Colombia 2024. Luego de la competencia, el ciclista fue furor por su particular ‘pinta’. Debido a esto, en una charla con la prensa, contra la historia que lo llevó a verse así.

Le puede interesar: “Parece de la novela de Rigo”, el bigote de Fernando Gaviria la rompe en el Tour Colombia

Este 6 de febrero de 2024, se llevó a cabo la primera etapa del Tour de Colombia. En el sprint final, Fernando Gaviria se alzó con el triunfo y se convirtió en el primer líder de la competencia. Tras su consagración, Gaviria llamó la atención porque, por primera vez, se le vio con un particular bigote. El look del ciclista no tardó en dar de qué hablar, por lo que hubo cientos de comentarios de elogio y burla en las redes sociales.

Vea también: Tendremos a Rigoberto Urán por más tiempo: esta es la oferta que recibió el ciclista con la que podría postergar su retiro

¿Qué dijo Fernando Gaviria sobre su bigote?

Luego de la carrera, Fernando Gaviria habló para los micrófonos de ‘Ciclismo a Fondo’ y explicó por qué se hizo el bigote. Él empezó explicando cómo se siente con su nuevo look. Después señaló que todo ocurrió por un impulso porque quería verse diferente en el inicio de la competencia.

“Se siente suavecito, como el culito de un bebé. Me levanté y habíamos creado una expectativa con las redes del equipo. Cuando llegué acá me había hecho el candado. Dijimos para la carrera va a haber un cambio. Hoy en la mañana, después de desayunar, dije: aquí fue”, Fernando Gaviria