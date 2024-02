Lucas dijo que, contra Nacional, América mantuvo su trabajo, pero ante Tolima cambió

Lucas González poco ha hablado desde su salida de América de Cali, pero este miércoles 1 de febrero dejó muchas impresiones de su paso por el cuadro ‘Escarlata’, su salida y sus anhelos a futuro.

En diálogo con el espacio Zona Libre de Humo, el entrenador habló de todo un poco, empezando por dejar claro su presente en el que “Estoy dedicando tiempo para estudiar y aprovechando el tiempo para la familia”.

Incluso, tiene claro que no será fácil conseguir equipo pronto: “Por ahora es un momento difícil porque todos los equipos ya están compitiendo, ahora estoy tranquilo, con ganas de entrenar cuando aparezca una bonita oportunidad”.

Lucas González quedó agradecido con América

Sobre su paso por el Escarlata, dejó claro que “América me dio la posibilidad de darme a conocer como entrenador, con don Tulio Gómez y su familia estaré muy agradecido, es como la experiencia de conocer el mar por primera vez”.

“Estuvimos 6 meses en América, pero parecieron 2 años, me ha dejado una gran experiencia el dirigir un equipo grande”, añadió el DT.

No se pierde partido de América

“He visto los 3 partidos de América, sobre todo los 2 del profe Farias, el partido de Nacional muy parecido a lo que veníamos trabajando y la diferencia fue ayer, la estructura diferente”.

Sobre su salida de América

“La salida nuestra del club es bastante sorpresiva, sobre todo terminada la pretemporada, pero en realidad no hay ningún secreto ni nada raro”, manifestó.

Y agregó que “Es perfectamente natural y entendible que Marcela haya tomado esa decisión, es la presidenta y hace parte de los dueños del club”.

“Yo nunca había trabajado con Marcela, ella estaba alejado del equipo masculino, estaba dirigiendo la plantilla femenina. A partir de su llegada ella tenía claro lo que quería construir y era entendible”, señaló.

“Desde la perspectiva nuestra es perfectamente natural la salida, la presidenta toma la decisión, pero con América siempre habrá un gran agradecimiento y no hay nada oscuro”, puntualizó.

Lucas González sobre el tema Arturo Vidal

“Me encantaba la llegada de Arturo Vidal, cuando me enteré lo primero que hice fue llamar a Lillo, lo tuvo en Chile, Guardiola lo tuvo en Bayern, Juan me dio muy buenos consejos, me hubiese gustado dirigirlo”, señaló.

¿Diálogos con Deportivo Cali?

Lo primero que aclaró fue que “Yo no tuve contacto con ningún club en Colombia luego de mi salida de América”, sin embargo, “Estoy empezando como entrenador. Deportivo Cali es una gran institución y si en algún momento soy considerado en ese club, sería un gran honor”.

Lucas González no tiene más que agradecimiento con América de Cali y dejó claro que no está cerrado a dirigir ningún equipo en el país e incluso que volvería al cuadro Escarlata en el futuro.