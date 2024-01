“Equipo sin rumbo”, a Macnelly le da igual Bodmer y le cantó la tabla a los directivos de Nacional

Macnelly Torres, exfutbolista e ídolo de Atlético Nacional, fue clarito sobre la situación que vive el club y dejó en evidencia que saca al entrenador Jhon Jairo Bodmer solo será un paño de agua tibia porque el “mal manejo viene desde la parte directiva”.

Fue en el programa El Vbar, de Caracol Radio, en donde es panelista, que el 10 tiró el contundente mensaje que resume en buena parte lo que reclama la afición desde hace mucho tiempo, un cambio de aires en los directivos.

Vea acá: Sierras van, Arenas vienen: pullas y sacadas en cara entre periodistas deportivos

Aunque el entrenador Bodmer está bastante discutido, por la goleada 4-1 ante América, sumado a la eliminación en cuadrangulares y la goleada ante Medellín del semestre anterior, el cambio podría no significar mucho.

Macnelly Torres evidencia que el problema en Nacional es de directivos

“¿En qué cambia que saquen al técnico y traigan otro con más experiencia, con más cartel? El mal manejo viene desde la parte directiva. Hay que reconocer que Nacional no hizo grandes contrataciones y sigue aspirando a lo mismo”, manifestó en el programa.

Además, dijo que “Es un equipo sin rumbo, que no se sabe realmente a qué le va a apostar. Quedó demostrado que no está para pelearle el torneo a los equipos grandes”.

Vea también: Los colombianos dieron colosal sorpresa en el Informe Global de Transferencias de la FIFA

“Ya hasta se me olvidó la última vez que Nacional le ganó a un equipo grande. Eso da mucho de qué pensar de un equipo grande como este que no tiene nómina para competir y me imagino que va a ser peor en los torneos internacionales”, sentenció.

"¿En qué cambia que saquen a Bodmer y traigan otro técnico con más experiencia?. El mal manejo viene desde la parte directiva".



"Que me recuerden cuándo fue la última vez que Nacional le ganó a un equipo grande".



Clarito como siempre, @Macne10. pic.twitter.com/L7E9IRWT9M — Daniel Augusto™ (@augustonarvaez8) January 30, 2024

Pero, “No es solo culpa de Bodmer, es de todo un equipo de trabajo donde analizan las contrataciones y creo que están envueltos en una bola de humo que no se sabe qué va a pasar en Nacional”.

Vea también: Millonarios metió las de caminar y terminó ‘trasquilando’ a uno de sus jugadores

Por eso, “Sacar a un entrenador para traer otro y que todo siga igual, no me parece que sea algo que realmente le pueda dar la vuelta a un club tan grande para Nacional”.

“Nacional no tiene un 9 que meta miedo. El equipo carece de un montón de cosas”, puntualizó.

Así, Macnelly Torres dejó claro que en Nacional se necesitan cambios profundos si quieren que la situación mejore y que una salida del técnico Jhon Bodmer solo sería más de lo mismo.