Sierras van, Arenas vienen: pullas y sacadas en cara entre periodistas deportivos

Una nueva ‘pelea’ entre periodistas deportivos se ha generado en las redes sociales en donde Felipe ‘Pipe’ Sierra, apodado por unos como el ‘Frabizio Romano criollo’ y el ‘Serrucho’ Sierra, por otros, se ha convertido en tendencia en la plataforma X ante las pullas hasta de sus propios colegas.

El debate entorno a las maneras del mencionado periodista no es nuevo y en otras ocasiones ya ha recibido múltiples acusaciones de apropiarse de noticias de otros colegas para lanzarlas como exclusivas.

En esta oportunidad, otros periodistas aprovecharon anuncios oficiales desde los propios clubes colombianos para desmentir versiones que publicó en sus redes sociales.

Colegas sacan en cara falsas versiones de Pipe Sierra

Para esta ocasión, fueron las llegadas frustradas de Wuilker Faríñez a Deportivo Pereira y de Teófilo Gutiérrez por las que le cobraron.

De un lado, sobre el venezolano al cuadro Matecaña, Sierra manifestó que “Los exámenes médicos salieron bien, pero finalmente no hubo un acuerdo”.

🚨 Wuilker Faríñez (25) no jugará en #Pereira. Los exámenes médicos salieron bien, pero finalmente no hubo un acuerdo. Leonel Álvarez nunca se contactó con el portero ❌🔴🟡



👀 El venezolano llegará al #Caracas en los próximos días pic.twitter.com/NRtxh4VETR — Pipe Sierra (@PSierraR) January 30, 2024

Pero, posterior a esto, el propio médico del club aclaró en ruedas de prensa que al portero “Se le hicieron unas pruebas esperando con la mejor intención que las superara, pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”.

Mariano Olsen le cobró a Pipe Sierra

Allí, llegó la primera pulla, de parte del periodista argentino Mariano Olsen, que trinó: “El Médico de @DeporPereiraFC confirma el motivo de la no contratación de Faríñez, tal cual se informó en esta cuenta. ERA HUMO que no hubo acuerdo entre las partes (versión del pastorcito ladronzuelo y mentiroso). L.T.A.”.

El Médico de @DeporPereiraFC confirma el motivo de la no contratación de Fariñez, tal cual se informó en esta cuenta.

ERA HUMO que no hubo acuerdo entre las partes (versión del pastorcito ladronzuelo y mentiroso).

L.T.A. https://t.co/1xiSazH7C2 — Mariano Olsen (@olsendeportes) January 30, 2024

Pero allí no paró todo, posteriormente lanzó: “Mala persona, inescrupuloso, falso y, fundamentalmente, LADRÓN. No le falta nada”, haciendo referencia al mismo colega.

🤣🤣🤣🤣

Mala persona, inescrupuloso, falso y, fundamentalmente, LADRÓN.

No le falta nada. — Mariano Olsen (@olsendeportes) January 30, 2024

Paolo le echó Arenas encima a Sierra

Posteriormente fue otro periodista deportivo, Paolo Arenas, el que salió a cobrar, también con el tema Faríñez y de paso con la no llegada de Teófilo Gutiérrez a Junior de la que había dicho que la oferta al jugador venía de un miembro de la Junta Directiva, pero, en un comunicado, el club negó cualquier contacto.

Terrible lo mal parado que quedó por empeñar su credibilidad para hacerle favores a empresarios.



Y no vendrá un reconocimiento de error. Si acaso una respuesta grosera, bloqueo y/o eliminación de trinos, como ha pasado previamente.



Manual de lo que no se debe ser, ni hacer. pic.twitter.com/wt3RzHdOlX — Paolo Arenas (@PaoloArenas) January 30, 2024

Ante esto, Arenas, con pantallazos como evidencia, lanzó: “Terrible lo mal parado que quedó por empeñar su credibilidad para hacerle favores a empresarios. Y no vendrá un reconocimiento de error. Si acaso una respuesta grosera, bloqueo y/o eliminación de trinos, como ha pasado previamente. Manual de lo que no se debe ser, ni hacer”.

Juan Felipe Cadavid lanzó vainazos

Otro de los que se hizo sentir fue Juan Felipe Cadavid, que ya ha protagonizado varios encontronazos pasados con Sierra y no desaprovechó para lanzar vainas: “Esto habla de seriedad, respeto al proyecto, sensatez… Ah y que como siempre, empresarios se movieron entre periodistas y opinadores para poner a sonar algo que según este comunicado nunca fue considerado”.

Esto habla de seriedad, respeto al proyecto, sensatez… Ah y que como siempre, empresarios se movieron entre periodistas y opinadores para poner a sonar algo que según este comunicado nunca fue considerado.



LOS EQUIPOS GRANDES NECESITAN Y AGUANTAN PROYECTOS https://t.co/PyPmyoJAoK — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) January 30, 2024

Pipe Sierra se defendió

Ante tanto escándalo, Felipe Sierra emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que puso en duda las versiones oficiales de Junior y Pereira.

“En primer semestre me enseñaron a no tragar entero y a desconfiar incluso de las fuentes oficiales: siempre tendrán el poder de manipular todo a su favor”, manifestó, junto a dos imágenes con texto detallando su versión.

🚨 Comunicado sobre:



Wuilker Faríñez - Pereira 🔴🟡

Téofilo Gutiérrez - Junior 🔴⚪️🔵



En primer semestre me enseñaron a no tragar entero y a desconfiar incluso de las fuentes oficiales: siempre tendrán el poder de manipular todo a su favor



Al que quiera creer, bienvenido pic.twitter.com/yOcxfF3MqA — Pipe Sierra (@PSierraR) January 30, 2024

No es la primera y seguramente no será la primera pelea que casa Felipe Sierra con sus colegas que desde hace rato han dejado en evidencia que poco confían en su credibilidad.