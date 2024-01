Clubes de Baloncesto convocan a asamblea extraordinaria “preocupados” por deudas de la División Profesional

Los presidentes de los clubes profesionales de baloncesto Titanes de Barranquilla, Piratas de Bogotá, Búcaros de Bucaramanga, Corsarios de Cartagena y Cóndores de Cundinamarca han anunciado a través de un comunicado la convocatoria a una asamblea extraordinaria el 30 de enero de 2024. Durante esta reunión se abordarán y tomarán decisiones cruciales que influirán en su participación en la próxima Liga Profesional de Baloncesto 2024. Un tema central de discusión será la cuantiosa deuda que actualmente mantiene la División Profesional de Baloncesto (DPB) y un presunto conflicto de interés del actual comisionado de este deporte en el país.

“Muchos son los hechos que nos preocupan y que queremos poner en conocimiento de nuestros fanáticos, de los medios de comunicación y de la opinión pública en general para que haya claridad en cuanto a nuestra posición y evitar que se tergiversen las decisiones de nuestros clubes. Entre estos hechos”, afirmaron en la misiva.

Acá publicamos los puntos que los clubes compartieron en un comunicado que conoció PUBLIMETRO:

“1) Hasta el año pasado, la División Profesional De Baloncesto (DPB) acumuló deudas importantes que nos obligaron a tomar decisiones como la de jugar la fase eliminatoria del semestre pasado en sedes localizadas, para cubrir parte del déficit, pagar deudas a árbitros, jugadores, proveedores, empleados y contratistas. A pesar de la conformación de una comisión financiera, la cual no pudo monitorear las cuentas donde se manejan los recursos obtenidos por la DPB, a la fecha no contamos con un informe que nos permita saber a cuánto ascienden esas deudas. Sin esa información no consideramos prudente tomar decisiones sobre el formato o el inicio de la liga de este semestre, que es uno de los puntos del orden del día de esta asamblea.

Clubes de Baloncesto en Colombia convocan a asamblea extraordinaria

2. Es importante dar a conocer que en informe presentado por el comisionado en fecha 25 de agosto del 2023, la DPB acumulaba deudas por $1.796.630.132 de los cuales $1.490.159.680 se adeudan al comisionado, John Mario Tejada. Además, no se pudieron cubrir todos los compromisos del campeonato pasado, pues no se recibieron algunos ingresos incluidos en el presupuesto. Por lo tanto, el monto adeudado por la DPB a la fecha debe ser aún más elevado.

3. Es fundamental que se nos presente en asamblea los ingresos proyectados de la DPB para 2024 y la estrategia para gestionar nuevos recursos que nos permitan cubrir las deudas de la división y organizar de manera sostenible los campeonatos del 2024. Igualmente pedimos se permita a los clubes que hicimos parte de la comisión comercial que se creó, presentar las propuestas de nuevos patrocinadores que se han venido gestionando. Este punto no está en el orden del día, pero se debe incluir, sin la información de los ingresos proyectados y sin la certeza de que vamos a pagar de manera puntual todas nuestras obligaciones, no es posible tomar decisiones con responsabilidad sobre el próximo torneo.

4. Amparado en una cláusula de confidencialidad que no debería aplicar para los presidentes de los clubes, el comisionado se ha negado en repetidas ocasiones a entregar copia de los contratos firmados por la DPB y la Federación Colombiana de Baloncesto con patrocinadores y proveedores, muy a pesar de las insistentes solicitudes de los clubes por obtenerlos. Sin embargo, hemos tenido que a cumplir con obligaciones contractuales totalmente desconocidas por los clubes.

5. De manera recurrente se ha incumplido lo que estipulan los estatutos de la DPB-FECOLCESTO y lo decidido por los clubes en las Asambleas Generales.

6. No podemos seguir permitiendo que clubes de la DPB incumplan de manera repetida y sistemática con los salarios y prestaciones sociales de jugadores, entrenadores, comisiones de agentes, entre otras obligaciones; y que participen en los campeonatos sin ningún tipo de consecuencias. Vamos a presentar en asamblea varios casos y denuncias de jugadores, entrenadores y agentes; nosotros como clubes que cumplimos nuestras obligaciones, no podemos seguir participando de las ligas sino se obliga a estos clubes a pagar sus deudas y que se establezcan sanciones para que esta práctica, con la que no estamos de acuerdo, no se repita más nunca por el bien de nuestros deportistas y del baloncesto colombiano.

7. Los clubes que hemos pagado de manera cumplida el valor de la ficha establecido en los estatutos no vamos a aceptar que otros clubes continúen participando sin cumplir con este requisito obligatorio y exigido por el Ministerio del Deporte para otorgar el reconocimiento deportivo. Si la DPB sigue permitiendo que tales clubes sigan participando y teniendo voz y voto en las asambleas sin haber pagado la totalidad del valor de sus fichas, estudiaremos nuestra posición como bloque para que los clubes incumplidores cumplan.

8. El orden del día incluye un punto para definir la vinculación de un personal de staff para la DPB. En las ligas anteriores, en ese personal se incluía a personas que luego en las asambleas fungían como representantes de algunos clubes y en un claro conflicto de intereses estas personas votarán afirmativamente a las proposiciones del comisionado. Ejemplo de este conflicto de intereses es que el hijo del sr. comisionado es el presidente de uno de los clubes de la DPB. Si se insiste en esta práctica y no en vincular personas independientes que velen por el desarrollo de todos los clubes por igual y por el crecimiento de la liga de manera transparente, haremos también las respectivas denuncias.

9. Ante los esfuerzos realizados en denunciar y cambiar las malas prácticas y malos manejos de todos los hechos informados en este comunicado, algunos clubes han sido objeto de represalias y al menos un presidente de un club ha recibido amenazas a su integridad personal; situación que repudiamos y que ha sido debidamente denunciada ante las autoridades competentes.

10. Entendemos que es momento de poner al frente de la DPB a un comisionado independiente que no tenga ningún vínculo con ningún club. Es momento de tener una administración independiente que nos dé garantías a todos por igual. Esta inquietud ha sido manifestada en distintas asambleas y la misma ha sido ignorada de manera reiterativa.

Estamos seguros que nuestros fanáticos entenderán que una liga en la que no podamos garantizar que se cumplen estos principios, y que lo expuesto acá no es un escenario donde nuestras organizaciones y nuestras marcas deban estar.

También puede leer: Así juega el basquetbolista más viejo del mundo a sus 67 años en Colombia

Pueden estar tranquilos que vamos a propender siempre por la defensa y el desarrollo sostenible de nuestros proyectos deportivos y si este no es el escenario adecuado para cumplir con este fin buscaremos un proyecto diferente que esté a la altura de nuestros fanáticos, del baloncesto internacional y de nuestros principios. Es por esto que entre los acá firmantes se encuentran tres de los clubes más importantes de Colombia, porque estamos decididos a cambiar el rumbo de nuestro querido deporte”, finalizaron.