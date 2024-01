“No puede ser”, Arturo Vidal quedó frío al enterarse de la salida de Lucas González de América

Arturo Vidal, que sigue en negociaciones como posible refuerzo de América de Cali, se sorprendió ante la salida del entrenador Lucas González del cuadro vallecaucano.

Frío, como los hinchas del equipo, quedó el jugador chileno al enterarse de la inesperada decisión, cuando todavía ni comienza el campeonato de manera oficial.

El Rey Arturo se encontraba en una partida de videojuegos cuando le soltaron la noticia que lo dejó más que sorprendido.

Arturo Vidal reaccionó a la salida de Lucas González

Mientras uno de los moderadores lanzó: “América de Cali quedó sin entrenador”, el jugador se mostró sorprendido.

“América de Cali, ¿por qué? Cómo, si recién están empezando. Jugaron antier y ganaron 1-0. Pónganse serios. Eso, no puede ser”, señaló Arturo Vidal.

Incluso, el jugador hasta paró la partida de videojuegos para confirmar de manera propia en las redes sociales: “Aún no lo puedo creer”, argumentó.

Sin embargo, la siguiente noticia pareció alegrarle la vida y de paso le dio esperanzas a los hinchas de América.

“Dicen que Gareca será el nuevo entrenador”, le manifestó su interlocutor a lo que Arturo sentenció: “Gareca suena en todos lados”.

😱 ASÍ REACCIONÓ ARTURO VIDAL 👑🇨🇱 EN VIVO A LA SALIDA DE LUCAS GONZÁLEZ DE @AmericadeCali.



🗣️ ¿Cómo si está recién empezando? ¿Qué debe haber pasado?

🗣️ “GARECA suena en todos lados”



👀 Presten atención como se preocupa por saber del tema y averigua. Me consta de un msj que… pic.twitter.com/rmto4I8B6J — Leonel Cerrudo ⭐️⭐️⭐️🏆🇦🇷 (@leonelcerrudo) January 16, 2024

El compañero de sala de Vidal leyó otro comentario que citaba “¿A qué entrenador no le gustaría tener a Vidal en su equipo?” y allí mejoró el futbolista sentenciando que “Me gusta cuando lo dicen porque me da confianza, pero qué habrá pasado”.

Este último mensaje de que lo llena de confianza fue tomado como una ilusión en los hinchas Escarlatas.

Todavía no hay nada definido, pero si algo dejó claro Arturo Vidal es que está enterado de la actualidad de América de Cali y que la salida de Lucas González no se la esperaba ni él.