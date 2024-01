“Ay, papá”, James apretó a Arturo Vidal respecto al América y lo puso en apuros

Arturo Vidal fue puesto contra las cuerdas por parte del colombiano James Rodríguez que no titubeó para preguntarle con contundencia sobre su determinación de ir o no a América de Cali.

Vidal ha estado los últimos días en un constante tira y afloja sobre su posible vinculación con el cuadro ‘Escarlata’ que ya hizo los esfuerzos posibles para igualarle la propuesta económica que solicitó.

Aunque de momento todavía no hay una definitiva, los rumores son fuertes y por eso hasta el colombiano se atrevió a indagar en plena transmisión de streaming que los dos compartieron.

James pone en apuros a Arturo Vidal

“¿Vas pa’l América o qué, papi? Ayayai, papi”, le preguntó el amigo y excompañero de Vidal en Bayern Múnich, provocando la inmediata reacción, algo incómoda del volante nacional, quien en medio de sus evidentes risas nerviosas, le pidió no decir ese tipo de cosas al aire.

“Ay, papá, jajajá. No diga eso, papá, que está la gente de Colo Colo, la de Boca (Juniors), la de América”, reconoció el Rey, a esas alturas ya arrinconado por el seleccionado cafetero con otra pregunta incómoda, y a la vez reveladora respecto de su futuro futbolístico para esta temporada. “¿Vas a ir a bailar salsa (al América), mi rey”, le preguntó.

James preguntandole al King si viene al América... pic.twitter.com/AQPrOftuHE — 𝕾𝖍𝖎𝖙𝖕𝖔𝖘𝖙𝕬𝖒𝖊𝖗𝖎𝖈𝖆 (@ShitpostAmerica) January 15, 2024

“Sí, estamos aprendiendo a bailar salsa, ojo. Jajaja. Me he ido soltando, me he ido soltando”, puntualizó el volante nacional.

Con esto, hasta James Rodríguez se mostró al tanto de la posibilidad de que Arturo Vidal llegue a jugar en América de Cali en lo que sería una de las principales contrataciones del fútbol colombiano en los últimos años.