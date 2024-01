“No estaba tranquila”, revelaron los detalles de la salida de Lucas González de América

La salida de Lucas González de América de Cali no deja de sorprender en todos los sectores del fútbol colombiano e incluso se filtraron detalles de cómo se determinó la decisión de no contar más con el entrenador que no renunció, según versiones de prensa.

En la noche de este lunes 15 de enero de 2024 la afición del cuadro vallecaucano se vio sorprendida ante el comunicado que anunció la no continuidad del estratega, sin siquiera haber comenzado el campeonato del presente año.

En medio de la sorpresiva decisión, el periodista argentino Mariano Olsen, que se ha caracterizado por tener información de primera mano al interior del cuadro Escarlata, contó detalles de cómo se dio la salida del timonel.

Así se gestó la salida de Lucas González de América

Lucas González (Twitter, @americadecali)

Los primero que soltó el periodista es que no se presentó una renuncia por parte del director técnico, como algunas versiones sugirieron.

También, manifestó que la decisión fue netamente de la presidenta del club, Marcela Gómez, la cual contó con el respaldo de sus padres, entre ellos Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, y que la reunión para definir el tema se prolongó por una hora y media.

Además, dejó saber que se decidió ante la intranquilidad que podría generar el no empezar ganando, además de algunos aspectos tácticos.

“Lucas González no renunció. Marcela Gómez, avalada por sus padres, fue la que decidió despedirlo tras hora y media de reunión. No estaba tranquila por la reacción de la gente si el equipo no comenzaba ganando, ni con aspectos tácticos. Los jugadores, sorprendidos”, puntualizó Mariano Olsen.

Lo puntual es que ahora América de Cali trabaja a contrarreloj en busca de un nuevo entrenador para comenzar el campeonato y así reemplazar a Lucas González.