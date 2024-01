“Me da miedo”, presidente de Alianza Petrolera denunció amenazas en su contra

Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, dio la cara y habló de todo el proceso que se ha vivido con el posible traslado del club a la ciudad de Valledupar.

El directivo habló con el programa Planeta Fútbol de Antena 2 en donde expresó que ha tenido amenazas contra su integridad por la posible salida del club.

Vea acá: Indignación general contra equipo que agarró a golpes y piedra a un árbitro en Colombia

Además, explicó los motivos que los llevan a tomar la decisión de irse de la ciudad de Barrancabermeja, en busca de una mejor alternativa económica.

Alianza corre el riesgo de descender si se queda en Barrancabermeja

“El proyecto deportivo en Barrancabermeja es muy complejo mantenerlo en la A. Es una buena plaza, con una afición que ha ido creciendo, pero no para un proyecto, y lo digo con todo el pesar del mundo, pero mantener el equipo en la categoría A en esa ciudad, es supremamente difícil”, manifestó Ferreira.

Y reforzó diciendo que “Como yo no quiero ni la junta directiva o los accionistas queremos que el equipo descienda, tenemos que hacer alguna cosa”.

Oferta interesante

“Yo venía tocando las puertas del gobierno departamental, municipal, de la empresa privada y de la afición desde hace 7 años. Ahora, con la llegada de nuevas administraciones en el departamento del Cesar, ellos se interesaron en que haya fútbol colombiano en esa región y nos hicieron un ofrecimiento que evaluamos y vemos una muy buena propuesta que es muy difícil de rechazar desde lo empresarial. Existe una gran posibilidad de que juguemos en Valledupar”.

Vea acá: “Muy honrado”, Eduardo Luis se burló de la estatua a Falcao y se la adjudicó como propia

A la espera de oficialización

“Estamos esperando los documentos oficiales para evitar incumplimientos futuros. Sin embargo, han sido muy generosos y vienen trabajando en ello. Los abogados están trabajando en el acuerdo. Una vez esté, procederemos a firmar y el equipo a desplazarse a la ciudad de Valledupar”.

Amenazas contra presidente de Alianza Petrolera

“He recibido amenazas contra mi seguridad y la de mi familia. He tenido que alejarme del departamento de Santander por el tema personal. Me da miedo y la gente no logra entender. En el fútbol hay barras con serios antecedentes”.

Contraoferta de Barrancabermeja

“Ayer tuve la oportunidad de reunirme con el director del Instituto de Deportes de Barrancabermeja y el alcalde me hizo una llamada de que aguantara a una nueva propuesta. Vamos a ver. La decisión hay que tomarla a más tardar este martes”.

Dolor de hincha

“Lo siento mucho por los 17 abonados que llevamos hasta hoy y las 63 camisetas que logramos vender desde el mes de noviembre. A ellos les devolveremos todo su dinero”.