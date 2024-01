Andrea Guerrero entró al baile de los Juegos Panamericanos y le cantó la tabla al pueblo

Andrea Guerrero es una reconocida periodista deportiva que se ha destacado en su puesto de comentarista tanto en Win Sports como en RCN y en esta ocasión aprovechó para opinar sobre la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos que se realizarán en 2027.

¿Qué dijo Andrea Guerrero sobre los Juegos Panamericanos?

Para nadie es un secreto que no ser la sede de los Juegos Panamericanos 2027 es una vergüenza para todo el país, y más teniendo en cuenta los motivos por los que Panam Sports decidió buscar una nueva ciudad: El Gobierno de Colombia no cumplió con el acuerdo económico al que habían llegado, pues no canceló los 4 millones de dólares antes del 30 de diciembre del año pasado.

Como era de esperarse, muchas personas se indignaron por la negligencia gubernamental y una de ellas fue Andrea Guerrero, quien aprovechó el ‘papayazo’ para cantarle la tabla al pueblo colombiano:

“Hoy más que nunca es una realidad: en Colombia se le exige más a los deportistas que a los políticos. Hasta mañana”.

¿En dónde se realizarán los Juegos Panamericanos 2027?

Aunque todavía no hay una versión oficial, se estima que Panam Sports está considerando a la ciudad de Asunción, en Paraguay, para organizar esta edición de los Juegos Panamericanos.