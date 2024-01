Duque se la quiso montar a Petro por perder la sede de los Panamericanos, pero un periodista ‘lo dejó callado’

Apenas transcurrieron tres días de este año 2024 para que nuestro país viviera la primera vergüenza del año, al menos a nivel deportivo, que fue perder la sede de los Juegos Panamericanos que se iban a llevar a cabo en Barranquilla en 2027 a causa del no cumplimiento del acuerdo que tenían con Panam Sports de desembolsar

Vea acá: Juan Carlos Osorio volvió a caer de pie y tras su aventura por Egipto será entrenador de un verdugo del Junior

Resulta que Panam Sports, la empresa encargada de organizar los Juegos Panamericanos 2027, le había dado al Gobierno de Colombia la oportunidad de desembolsar los 8 millones de dólares en dos cuotas, la primera el 30 de diciembre y otra el 30 de enero. Sin embargo, el primer pago no se realizó.

Por tal razón, la empresa decidió quitarle la sede a Barranquilla y pensar seriamente en darle la oportunidad a Asunción, Paraguay.

“Una vergüenza que después de todo un esfuerzo de país para que los Panamericanos volvieran a Colombia, luego de más de 50 años, se pierda esa posibilidad por el desgreño y la improvisación. No pensar en país por peleas políticas, y dejar que la imagen de la nación se afecte, es sencillamente lamentable”.

‘Dejaron callado’ a Iván Duque:

Sin embargo, el expresidente no se quedó invicto, sino que el periodista de ‘El Tiempo’, José Orlando Asencio, le respondió. Aunque el comunicador no le quitó responsabilidad al Gobierno Petro, sí atacó a Iván Duque porque también tuvo parte de responsabilidad por no realizar el primer desembolso a tiempo, que originalmente se tenía que realizar en julio de 2022, cuando todavía Duque era presidente:

“El primer pago debió hacerse el 30 de julio de 2022, en su gobierno. Y no lo hizo. Hay mucha culpa de Petro y de Mindeporte, pero el primero en incumplir fue usted. Descarado”.

El primer pago debió hacerse el 30 de julio de 2022, en su gobierno. Y no lo hizo. Hay mucha culpa de Petro y de Mindeporte, pero el primero en incumplir fue usted. Descarado. https://t.co/xOrXLPmcoh — José Orlando Ascencio (@josasc) January 4, 2024

Le puede interesar: Fin de la novela: Adrián Ramos continuará en América de Cali, pero los hinchas quedaron molestos