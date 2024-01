Periodista tuvo que salir a disculparse por despectiva pregunta a un fichaje del Junior desde el exterior

Junior de Barranquilla es posiblemente el equipo que mejor se ha reforzado del fútbol colombiano, pero un periodista lanzó una despectiva pregunta a uno de los fichajes del equipo y tuvo que salir a disculparse en redes sociales.

Vea acá: ¿Efecto ‘Bolillo’ Gómez? Wilson Morelo se sinceró sobre la posibilidad de regresar a Santa Fe

Periodista le hizo una despectiva pregunta a jugador del Junior:

Resulta que el periodista abordó al jugador Bryan Castrillón, quien llegó a reforzar el ataque del cuadro ‘tiburón’ tras su experiencia por el Unión de Santa Fe, equipo argentino, y le hizo una pregunta incómoda que sonó despectiva:

¿Qué le puede decir al equipo a su llegada, que tal vez no lo ve con eserótulo de gran refuerzo porque llegó Chará, Cantillo, Rafa Pérez, tal vez usted vino como el más bajito en cuanto a nombres, con todo respeto, ¿Qué decirle a ese hincha?

Aun así, Castrillón respondió de la manera más tranquila posible y dejó claro que está tranquilo:

“La verdad vengo tranquilo, muy motivado, con muchas ganas, espero demostrarlo dentro de la cancha y retribuirle al cuerpo técnico como los directivos”.

Le puede interesar: “Camino a destronar a Falcao”: Daniel Ruiz anunció que de nuevo será papá y se la montaron ‘porque le rinde’

El periodista se disculpó:

A través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), el periodista Sergio Vargas aprovechó para mandar un mensaje de disculpa y dejar en claro que su intención no fue en ningún momento hacer una pregunta despectiva y no la formuló de la manera correcta, aunque se sostuvo en su postura que no es uno de los nombres más llamativos:

“La formulación de la pregunta no fue la adecuada, pero nunca hubo mala intención. Ahora bien, el contexto de la pregunta no está alejado de la realidad (los demás refuerzos están un escalón por encima), eso no quiere decir que Castrillón sea un mal jugador o le irá mal”.